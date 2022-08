Ernestina Pais, tras el choque: "Jamás intenté huir"

Y añadió: “El señor le pedía amablemente que por favor baje la ventanilla y se parara a un costado porque habían chocado y que necesitaba la documentación del auto. Ella le dijo que ‘no’ con la cabeza, volvió a abrir el semáforo y avanzó, con la mala suerte de que justo dobló un móvil policial y el señor empezó a los bocinazos".

Cabe recordar que en 2019, Pais había protagonizado un choque en el cruce de Avenida del Libertador y Espora, en Vicente López. Las primeras versiones indicaban que la conductora estaba en estado de ebriedad y que se negó a realizarse el control de alcoholemia. Pero ella luego negó todo: "Todo lo que dicen es mentira. Ni me fugué, ni estaba en estado de ebriedad. Es una locura total".

ERNESTINA PAIS chocó en Palermo: audio de una testigo del accidente

La versión de Ernestina Pais

"Es absolutamente mentira todo, jamás haría algo así. Es más, recién termino de hablar con la persona que chocamos", comenzó su descargo la conductora en diálogo con Primicias YA.

Luego remarcó: "Además en el video nunca se ve que yo intento irme o que discuto con alguien. Se ve al policía tranquilamente tomándome los datos. El roce con el otro auto fue mínimo, una pavada. Jamás intenté huir y tenía toda la documentación. Tengo mi registro en la aplicación Mi Agentina, mi documento en esa aplicación y hasta mi seguro ahí".

Sobre lo sucedido, detalló: "Yo llamé a la persona con la que choqué y no entiende todo esto que está pasando y me dijo que él cree que es una señora escondida por ahí y que la policía la echó o algo por el estilo. Los dos hicimos la denuncia y arreglamos todo entre nosotros, no entendemos quién es esta persona que salió hablar. No hay ninguna situación extraña. Nuestros seguros se harán cargo de todo y listo. Si yo hubiese hecho algún escándalo debería haber un video sobre eso y no lo hay. Fue una situación normal, un accidente en la vía pública y no fue así como se dijo".

Por último, Ernestina Pais manifestó: "La verdad no entiendo por qué se armó todo esto. Yo no puedo saber qué moviliza a una persona anónima mandar eso e inventar eso, no puedo yo pensar por esa persona. Hoy hablé con Yanina Latorre porque esta mañana me encontré con esto, anoche no vi nada porque tuve un día largo y me fui a dormir tranquila. Yo no tengo Twitter y nada, no supe nada cuando lo pasaron anoche en la tele. Esta mañana me encuentro con todo esto y que soy tendencia. Estamos en un país en llamas y soy tendencia porque no di los papeles del seguro del auto, me da risa".

------------

Más contenido en Urgente24:

Podrías estar tomando mal los medicamentos: ¿Cuál es la mejor forma?

Tras Bullrich en TN, Javier Milei disparó contra Macri

Lesiones y apuestas en el fútbol: La Justicia investiga

Tarifas: Sinergia C5N/Página12, lista de ricos y escándalo