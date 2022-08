Tras Bullrich en TN, Javier Milei disparó contra Macri

“Hoy lo que está pasando es que en Argentina tenés controlado el tipo de cambio pero en el medio te fumaste todas las reservas.

Están tirando el estallido para adelante. Sergio Massa busca financiamiento para correr el tiempo y que el estallido se corra más adelante”, agregó.

“Acá perdieron tremendamente los jubilados y el sector laboral informal. Luego, un poco los estatales y los privados digamos que están empatados (contra la inflación)”, denunció públicamente.

Pero tanto en TN como en Crónica TV sorprendió por sus críticas a la desastrosa gestión del entonces presidente Mauricio Macri entre 2015 y 2019, algo que evitó hasta la operación de la presidente del PRO, Patricia Bullrich:

Acá, el ajuste tiene que recaer en la política. Esto es lo mismo que hizo Macri. Macri no ajustó nada

“Lo que propongo es eliminar la obra pública porque alguien la tiene que pagar y eso se hace con impuestos, por lo cual estás destruyendo puestos de trabajo en otra parte de la economía”, ejemplificó.

En diálogo con el periodista Joaquín Morales Solá, Milei disparó contra la “mesa chica” que tenía Macri:

“Cuando llegó el macrismo, tuvieron probablemente el mejor presidente del BCRA de la historia y todo un equipo increíble. ¿Sabe qué? Después de ver a ese equipo fracasar dije: esto no tiene solución porque se lo llevaron puesto Marcos Peña, Nicolás Dujovne y Luis Caputo en esa fatídica conferencia de prensa en la que avanzaron sobre la independencia del BCRA, derribando la esperanza que se había depositado en los argentinos durante el gobierno de Mauricio Macri”.

Sobre el cierre, concluyó: “La única forma de terminar con la inflación es eliminando el peso porque lo emiten los políticos. La gente ya eligió al dólar”.

image.png ¿Javier Milei y Patricia Bullrich o Javer Milei vs. Patricia Bullrich?

En reiteradas entrevistas, Milei, dijo que confía en Bullrich, porque es una persona que nunca le mintió. Luego de su paso por TN, tal vez, él deba repreguntarse si eso es así.

El pasado martes 9 de agosto, la dirigente montonera, peronista, radical, republicana y ahora devenida en libertaria fue al canal del Grupo Clarín directamente a instalar que habían cerrado acuerdos con La Libertad Avanza en diferentes provincias y municipios para una alianza con Juntos por el Cambio e ir a las urnas en una misma boleta en las elecciones 2023.

Consultada por el psicólogo y conductor Diego Sehinkman sobre versiones que hizo circular el PRO en las últimas horas respecto a reuniones concretas que se habrían llevado entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei para una alianza, ella dijo:

Sí, en muchos lugares (conformamos alianzas). Por ejemplo, hoy estuve en Bahía Blanca, ayer estuve en Tres Arroyos y Punta Alta, y en todos los lugares estuvieron los libertarios Sí, en muchos lugares (conformamos alianzas). Por ejemplo, hoy estuve en Bahía Blanca, ayer estuve en Tres Arroyos y Punta Alta, y en todos los lugares estuvieron los libertarios

A través de su vocero, Carlos Kikuchi, el economista salió al cruce:

Ante versiones, queremos aclarar desde el espacio que conduce Javier Milei que NO hemos hecho ningún acuerdo con Juntos por el Cambio a nivel municipal, provincial, nacional o planetario. NO NEGOCIAMOS CON EL SOCIALISMO. Es la fábrica de la pobreza Ante versiones, queremos aclarar desde el espacio que conduce Javier Milei que NO hemos hecho ningún acuerdo con Juntos por el Cambio a nivel municipal, provincial, nacional o planetario. NO NEGOCIAMOS CON EL SOCIALISMO. Es la fábrica de la pobreza

Luego, Kikuchi agregó: "Aclarando que ningún acuerdo es posible con los Cambiesocialistas, queremos decir que la desesperación que aterra a la Casta tiene que ver con las ideas de la Libertad y el desarrollo que expresa Javier Milei y cómo crecen en los argentinos".

