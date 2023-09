Harry y Meghan: Ahora, acusados por el padre de la ex actriz

"Estoy muy molesto porque es algo muy cruel hacerle esto a un abuelo: negarle el derecho a ver a sus nietos. Yo no he hecho nada malo. No hay nada que indique que soy un mal tipo. Soy un padre muy cariñoso y ella lo sabe, y no hay excusa para hacerme esto, tratándome de esta manera... no hay excusa para tratar a los abuelos así" "Estoy muy molesto porque es algo muy cruel hacerle esto a un abuelo: negarle el derecho a ver a sus nietos. Yo no he hecho nada malo. No hay nada que indique que soy un mal tipo. Soy un padre muy cariñoso y ella lo sabe, y no hay excusa para hacerme esto, tratándome de esta manera... no hay excusa para tratar a los abuelos así"

Desde 2021 que Thomas Markle acude a la prensa para pedir por sus nietos. Hace 4 años que no ve a su hija, mientras que Archie tiene 3 y la pequeña Lilibet tiene 2. " Es una gran decepción y es triste todos los días", había asegurado Thomas Markle en una entrevista con Vanitatis.

image.png

Los rumores de crisis y separación parecen haber quedado atrás después de que los duques de Sussex se mostraran juntos y acaramelados. No sólo en el marco de los Juegos Invictus sino que también fue el cumpleaños del Príncipe Harry y celebró sus 39 años junto a Meghan.

Durante los Juegos Invictus, que tuvieron lugar en Alemania, se mostraron cómplices y enamorados. Y el último fin de semana además, estuvieron en una cervecería alemana junto al personal de la Fundación Archewell.

image.png

Según indicó la prensa internacional, degustaron platos tradicionales alemanes. Mientras Harry pidió al menos 6 cervezas pequeñas para celebrar, Meghan sólo pidió una.

Por parte de la Corona, ni el rey Carlos III ni el Príncipe William se manifestaron públicamente para saludarlo.

