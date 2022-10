Eric Freeman: El basquetbolista ex NBA que pidió el IFE 5

"Estoy en Argentina hace más de diez años. Soy argentino, tengo documento de argentino. Hace un año me corté el tendón de Aquiles, por eso hice fila para el bono, porque no tengo trabajo", dijo Eric Freeman justificándose con su nacionalización como derecho legítimo de cobro, cuando no existe ningún criterio de negativa a inmigrantes. "Trabajo con mi cuerpo y por el tema de mi lesión no puedo trabajar. Siempre trabajé con el básquet, vivo de eso, pero cuando me corté el tendón de Aquiles no pude trabajar más. Me corresponde cobrar el bono porque soy argentino”, sostuvo el ex basquetbolista de la NBA.