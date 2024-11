Entre enojos y vivas, La Libertad Avanza no hará coalición en Entre Ríos

Somos conscientes de que cuando Javier llegó a la Presidencia no fue con un partido detrás. Y sabíamos que algunos nos podían traicionar. Estamos trabajando para formar un partido y participar electoralmente en todas las provincias. Nuestro objetivo es lograr una estructura partidaria para que no tengamos que depender de otras personas que suelen decir que defienden las ideas de la libertad y después se dan vuelta. Somos conscientes de que cuando Javier llegó a la Presidencia no fue con un partido detrás. Y sabíamos que algunos nos podían traicionar. Estamos trabajando para formar un partido y participar electoralmente en todas las provincias. Nuestro objetivo es lograr una estructura partidaria para que no tengamos que depender de otras personas que suelen decir que defienden las ideas de la libertad y después se dan vuelta.

“Estoy feliz de acompañar a mi hermano y llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina, me emociona”.

“Con mi hermano tengo una relación muy buena. Cuando nosotros hablamos de milagro es porque realmente estaba todo en contra para que Javier no llegue a la presidencia. Yo siempre lo alenté a seguir por el mismo camino porque el Presidente tiene una convicción clara”.

“Solos no podemos hacer nada. Entonces, ¿cómo yo no voy a ser la cara para difundir las ideas de la libertad?. Y seguiremos haciendo lo imposible para consolidar estas ideas a lo largo y a lo ancho del país”.

LLA Entre Rios.webp La Libertad Avanza en Entre Ríos.

Menem

Martín Menem, quien anhela la reelección al frente de la Cámara Baja de la Nación, fue consultado acerca de Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. Él fue magro:

“Coincidimos bastante en cuanto a la economía y cómo tienen que fluir las cosas”.

Luego afirmó:

“La recesión ya pasó y estamos en pleno proceso de reactivación económica”.

“La agenda es clara y se está cumpliendo con lo que se prometió en campaña, estamos cumpliendo con la demanda que tenía la sociedad cuando eligió al presidente Javier Milei”.

