“Los trabajadores formales tienen un sistema que es la paritaria y la negociación colectiva, habría que preguntarle a los que participan”, insistió, y afirmó que desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el gremio que aglutina a los cooperativistas informales y monotributistas sociales, “seguro votaríamos a favor pero desde ese ámbito”. “Lo solucionaría desde el espacio de los sindicatos y el Estado, no en la Legislatura”, manifestó, y sostuvo que “no es ilógico convocar a que se reúna de nuevo la comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil”.

Consultado respecto a la durísima interna que atraviesa el Frente de Todos, con fuertes críticas cruzadas desde el cristinismo y el albertismo, Emilio Pérsico planteó que “ el primer tema es que para 2023 necesitamos mantener la unidad”, porque “si perdemos no quiero imaginarme lo que van a pasar nuestros compañeros”.

Y añadió que las diferencias en el oficialismo “no sé si se le hace el juego, pero no parece que estemos trabajando para ganar en 2023″.

“Estamos perdiendo las elecciones antes de dar la batalla, yo creo que podemos ganar y tenemos que hacer todo el esfuerzo para ganar ”, analizó. “He ido por todo el país y el primer reclamo de los compañeros es ‘el 2023 no está perdido, hagamos lo necesario para ganar’”, concluyó.

"Cristina no logró lo que lograron Perón y Evita"

En otra entrevista que brindó a Radio Perfil, Emilio Pérsico fue consultado acerca de si "de alguna manera, Cristina Kirchner es jefa espiritual, como lo fue Evita del peronismo a mediados de siglo pasado hoy del Frente de Todos".

Su respuesta fue contundente: "Perón cuando subió al gobierno también tenía el 25% de los trabajadores en blanco y en un año lo llevó al 80% con derecho. Yo estoy pretendiendo eso y Cristina no logró lo que lograron Perón y Evita. La mujer de Perón logró que el 48% de la Cámara de Diputados sean mujeres, sin ley de cupo y tener un bloque de humildes en la Cámara de Diputados. La democracia también tiene que adaptarse y cambiar, tiene que ser más expresiva que representativa y Perón construyó una democracia expresiva, el 50% de la Cámara baja eran trabajadores".

"El reformismo cree que tiene la solución de todos los problemas. Yo creo que los compañeros han resuelto su trabajo y hay que mirar y aprender de lo que han hecho. Nosotros como Estado tenemos que dignificar ese trabajo y darle más productividad para que tenga más salario", prosiguió.

Respecto a la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Emilio Pérsico dijo: "veo una desilusión en la política muy grande, de no haber generado trabajo con derecho, se puede hacer, se puede poner en blanco a todos estos compañeros. Es un fracaso de la democracia, en la Argentina hay un modelo que no termina de desarrollarse, este empate histórico, en este capitalismo las cosas van diez grados para acá y diez grados para allá, no son totalmente antagónicos los modelos".

"Hay una frustración en la gente y eso hizo que hoy el espacio nuestro, y el de la oposición también, estén en una situación de crisis política. Espero, que de todo esto, salgan cosas nuevas", finalizó el dirigente del Movimiento Evita.

