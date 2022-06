Emilio Pérsico: CFK habla "de una Argentina que no existe"

Pérsico también recordó que el gobierno de Cristina Fernández “no generó otro modelo” y que “las industrias alimenticias se concentraron muchísimo. Las empresas se vendieron al extranjero y eso no fue bueno para Argentina”, dijo.

“Una Argentina que no existe”

“Son muy injustas las reflexiones que hizo Cristina sobre las organizaciones sociales. Los movimientos sociales no son lo que ella planteó ahí (en la CTA). Hemos tratado de que los planes sean lo más transparentes posible. Además, los compañeros elijen a las organizaciones porque no solo les dan el plan social sino que han entendido que el plan es un salario complementario y que deben realizar una actividad para llegar a un salario digno”, explicó Emilio Pérsico en declaraciones también este miércoles a la radio Concepto.

“Hemos construido una nueva categoría: oficialistas opositores. Lo único que hace es desgastar al gobierno, es una política equivocada”, sentenció.

Sobre si las peleas públicas desgastan la figura de Alberto Fernández, Pérsico recordó: “yo no elegí a Alberto, lo voté, la elección no fue mía. Debilitarlo no es el camino, sino darla discusión y resolver los problemas. No es el camino pelearnos públicamente”.

Por último, confesó: “Hace 2 años y medio que no hablo con Cristina. Hay otros compañeros que han discutido todas estas cosas y no se han puesto de acuerdo con ella porque tiene una idea de una Argentina que no existe”.

