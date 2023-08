Elecciones 2023: El clima en Mendoza para el domingo 13/08

Pronóstico del tiempo en Mendoza extendido

Qué se eligió en Mendoza

Mendoza eligió el domingo 11 de junio los precandidatos para las categorías de:

Gobernador y vicegobernador

6 senadores y 8 diputados por la Primera sección electoral

5 senadores y 6 diputados por la Segunda sección electoral

4 senadores y 5 diputados por la Tercera sección electoral

4 senadores y 5 diputados por la Cuarta sección electoral

Quiénes fueron los candidatos en Mendoza

En las PASO provinciales de Mendoza 2023 se presentaron 10 fórmulas a gobernador y vicegobernador, de 5 espacios distintos.

Frente Cambia Mendoza

Alfredo Cornejo y Hebe Casado

Luis Petri y Patricia Giménez

La Unión Mendocina

Omar De Marchi y Daniel Orozco

Frente Elegí Mendoza

Omar Parisi y Lucas Ilardo

Guillermo Carmona y Liliana Paponet

Nicolás Guillén y Lorena Martín

Alfredo Guevara y Patricia Galván

Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad

Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito

Víctor da Vila y Nadya Ortiz Gazzo

Partido Verde

Mario Vadillo y Emanuel Fugazzotto

Padrón electoral y participación: cuántos votaron

En las elecciones de Mendoza 2023 participó el 70% del padrón electoral. Estuvieron habilitados para votar los ciudadanos nativos, por opción y naturalizados, con domicilio en Mendoza, desde los 16 años cumplidos. En tanto, los extranjeros deben contar con dos años de residencia y haberse inscripto en el Registro Provincial Electoral Extranjero.

Qué pasa si no voté

El voto en las elecciones PASO 2023 en Mendoza fue obligatorio para los electores mayores de 18 años y menores de 70 años. En algunos casos estuvo justificado no concurrir a votar.

Quienes no votaron tienen que justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral y si no lo hacen dentro de los 60 días posteriores a la elección deben pagar una multa. Además, no podrán ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante 3 años. Quienes perdieron el documento no pudieron votar.

Qué boleta se usó en Mendoza

En las PASO de Mendoza 2023 se usó la boleta única de papel. Según establece el Código Electoral provincial, las boletas deben estar divididas en columnas y filas de iguales dimensiones para cada partido político, donde figuren los candidatos a los diferentes cargos electivos.

Cuándo son las elecciones nacionales en Mendoza y qué se elige

Las PASO nacionales son el domingo 13 de agosto y las elecciones generales nacionales son el 22 de octubre. En caso de un eventual balotaje la fecha de la votación es el 19 de noviembre. En Mendoza se eligen 5 diputados nacionales.

