El silencio de Nicolás Posse hace ruido, y Macri, al acecho

El jefe de Gabinete, encargado de bajar la orden, se encontró con estas respuestas inesperadas, antes o después de las cuales el propio Javier Milei le pidió que vaya también, pero para mayor sorpresa y bajo cientos de excusas, Posse se negó.

Así las cosas, el presidente estaría comenzando a sospechar que no fue su mejor elección para ese cargo...

image.png "Para andar de colita rutera de Caputo que lo pongan de secretario privado y metan un jefe de Gabinete que entienda el rol", dijo un legislador en una fuerte crítica a Nicolás Posse.

"Esa no la puede evitar, Milei debería exigirle más", se escuchó decir a un legislador de La Libertad Avanza. "Para andar de colita rutera de Caputo que lo pongan de secretario privado y metan un jefe de Gabinete que entienda el rol", completó el el dirigente.

Pues, los legisladores también reclaman que Nicolás Posse los ignora y ni siquiera les atiende el teléfono, lo que puede llegar a generar un mal clima entre el Ejecutivo y quienes deben empujar la aprobación de las normas en el Congreso... Pues, los legisladores también reclaman que Nicolás Posse los ignora y ni siquiera les atiende el teléfono, lo que puede llegar a generar un mal clima entre el Ejecutivo y quienes deben empujar la aprobación de las normas en el Congreso...

También Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro, manifestó su enojo con el jefe de ministros. En efecto, fue uno de los hombres que culpó directamente a Nicolás Posse por no haber aceptado dividir la norma en más de una, mejorando las posibilidades políticas de que se apruebe lo más importante del DNU, lo que realmente es necesario para gobernar:

"(Federico) Struzenegger mandó lo que armó, no es parte del Gobierno, el tipo tuvo una idea y no tiene por qué saber. Nos gusta, la usamos, ahora, que él se niegue a dividir la norma, no le importa a nadie, eso se decide en el Gobierno y esa decisión mal tomada es culpa de Posse. No es un error menor, nadie se preocuparía mucho si el Presidente lo reemplaza", habría insistido Barra.

nicolas posse.jpg El ingeniero civil no tiene agendado pisar el Congreso.

Quienes conocen a Nicolás Posse dicen que es "una persona hosca", que "mide cada palabra" y que"puede pasar reuniones sin hablar". En efecto, el ingeniero civil no brindó, hasta ahora, ninguna entrevista ni conferencia. Tampoco, por supuesto, tiene agendado pisar el Congreso.

Otro funcionario con años en la política y que vio pasar a varios "técnicos" con ínfulas de dirigentes, afirmó que Nicolás Posse "está agrandado".

Como sea, las críticas abundan en el oficialismo y aliados como el PRO y la UCR. En en el entorno cercano de Mauricio Macri son varios los que prevén que antes de que caigan la hojas de este otoño, Javier Milei deberá hacer caer a casi todo su elenco ministerial:

"Esto no puede durar mucho así. Nosotros tenemos equipos listos para cuando él lo disponga porque, si apenas armó este cocoliche para empezar, imagínate si requiere una segunda tanda de funcionarios, ¿de donde los saca?", dijo un ex funcionario macrista de alto rango.

Son los mismos tiempos que circulan en las versiones sobre la conspiración contra Javier Milei por parte de su vice, Victoria Villarruel y Mauricio Macri, que otros adjudican a una guerra entre bandos que hoy integran el oficialismo de turno.

La oposición

Por último, desde la oposición, también el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que "todos los ministros y funcionarios" vayan a exponer de manera presencial a las comisiones.

"Que lo hagan presencialmente, en especial Caputo, Posse y Sturzenegger, quien no es funcionario y no sabemos bien qué hace", expresó.

Las miradas opositoras apuntan, en efecto, al tridente Posse-Caputo-Sturzenegger, quienes impulsan con mayor entusiasmo las reformas, pero no se exponen a los dardos del Congreso.

"Sería importante que den la cara", cuestionó también un legislador aliado que acompañará en gran medida la ley ómnibus y remarca que además, al cumplirse un mes de Gobierno, Nicolás Posse está obligado a realizar el informe de gestión ante diputados y senadores.

Otras noticias de Urgente24

En el castillo de estilo francés, se elevan los "exitosos" de la Patagonia

Una medicina prepaga modera suba de tarifa: Será por salarios

Definitivo: Reforma Política No (desguace de Ley Ómnibus)

FMI: Versiones de acuerdo y el tuit borrado de Adorni

El guiño del PRO a la Corte que se oficializó en el Congreso