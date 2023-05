El reclamo de jóvenes de la UCR fundamenta las PASO

“Parece mentira, pero dentro del radicalismo bonaerense hay dirigentes que se muestran temerosos porque en las PASO de Juntos por el Cambio, participen varios candidatos a Gobernador. Y ese miedo lo disfrazan con afirmaciones sin ningún sustento, diciendo que corremos el riesgo de salir terceros… Algo que es absurdo, porque, más allá de los votos que pueda obtener individualmente uno u otro candidato, lo que hay que observar es la suma del espacio Juntos por el Cambio. Y cuando hagamos esa suma, no tengo dudas que, al tener competencia interna entre varios candidatos, el espacio se verá beneficiado por una mayor participación, y obtendrá más votos.”

Carusso agregó: “Solo hay que ver lo que ocurrió en las PASO de 2021, donde hubo competencia entre Diego Santilli y Facundo Manes dentro de JxC. En esa oportunidad, Victoria Tolosa Paz fue como candidata única en el FdT, y fue la más votada individualmente pero, cuando sumamos las dos candidaturas de JxC, nuestro espacio fue el más votado e incluso, en la elección general, aumentó ese caudal. (...) Si dicen lo contrario, o cometen un error grave o dejan al descubierto que tienen la intención de ir a las urnas por temor a sufrir una derrota interna en las PASO”.

No sólo estoy en desacuerdo con las posturas mezquinas que quiere evitar la competencia interna, sino que, además, afirmo que cuantos más candidatos compitan, más fuerte será JxC, porque las distintas expresiones estarán representadas y la gente podrá elegir. No podemos atar a amiguismos o a acuerdos entre dirigentes el futuro de JxC y de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenida la competencia. Bienvenidos los ciudadanos que participen para elegir, porque son ellos los que van a definir el futuro. No sólo estoy en desacuerdo con las posturas mezquinas que quiere evitar la competencia interna, sino que, además, afirmo que cuantos más candidatos compitan, más fuerte será JxC, porque las distintas expresiones estarán representadas y la gente podrá elegir. No podemos atar a amiguismos o a acuerdos entre dirigentes el futuro de JxC y de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenida la competencia. Bienvenidos los ciudadanos que participen para elegir, porque son ellos los que van a definir el futuro.

---------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Chicana de Bloomberg: Jubiló a Rupert Murdoch con Elon Musk, que avanza con transplantes cerebrales

La fruta para el desayuno que ayuda a frenar el hígado graso

Cambiar neumáticos en Chile, Paraguay o Uruguay: Cuánto ahorras en cada país y cuál conviene

Google eliminará tu cuenta de gmail si no haces esto

Free Shop Iguazú cuesta menos que Miami (y sin impuestos)

Griselda Blanco: Liberan a Jara, detienen a empresario y viaja Nancy Pazos