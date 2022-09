El insólito error de ANSES que excluyó a monotributistas

Este decreto que confirma la medida indica en sus considerandos que este adicional también incluye a "aquellas personas inscriptas y aportantes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)". En síntesis, a los monotributistas. Sin embargo, el artículo 2 que se refiere a los alcances de esta medida los omite como beneficiarios de este refuerzo mensual.

Con este escenario, Villaveirán manifestó:

En este sentido, finalizó: " Sería muy bueno que el Ejecutivo Nacional revisara y enmendara esa omisión en el decreto 578/22, que perjudica notablemente y discrimina a las personas inscriptas y aportantes al régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes".

Quiénes cobran la Asignación Familiar por Hijo de ANSES

ANSES aclara en su sitio web quiénes cobran la Asignación Familiar por Hijo que abarca casos de adopción, guarda, cuidado personal, tutela, curatela o designado por la Justicia y son beneficiadas un amplio abanico de personas:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Trabajadores monotributistas.

Personas que cobren la Prestación por Desempleo.

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.

Jubilados y pensionados

Cómo pedir la Asignación Familiar por Hijo en ANSES

Ingresar a Mi ANSES para validar datos personales del titular y del grupo familiar;

Podés dirigirte a una sucursal cercana del organismo con turno previo y debes hacer un trámite previo en el caso de hijos con discapacidad;

Seleccionar tu lugar de cobro con los datos respectivos del banco u otro lugar donde se vaya a depositar la Asignación Familiar por Hijo;

Todos los hijos deben ser menores de 18 años, salvo en el caso de la discapacidad que no tiene límite de edad, engloba a solteros, viudos, divorciados o separados y deben residir en el país.

