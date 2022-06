El descuido de Alberto Fernández sobre su relación con CFK

La reciente salida del ahora exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, uno de los más cercanos y aliados de él, es la prueba más evidente. También el ridículo cambio de gabinete a mediados del año pasado es otro ejemplo del liderazgo de Cristina Kirchner y de la fractura del gobierno.

Además recordar la dura carta, que constituye la concreción pública de la fractura del FDT ,que CFK le envió al presidente en septiembre de 2021 en la que criticó duramente su gestión e intentó despegarse de las decisiones que había tomado desde sus inicios. Allí escribió: “El 18 de mayo de 2019 le propuse a todos los argentinos y argentinas como candidato a Presidente de la Nación a Alberto Fernández”. Y amplió: “Solo le pido a Alberto que honre su decisión”, dijo en alusión a la designación de la fórmula de 2019.

image.png La vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández.

Asimismo en el reciente acto de los 100 años de la YPF, la ex mandataria le advirtió en público al presidente: “Te dije que vos tenías la lapicera ,te pido que la uses”. Este mensaje conforma otra prueba de quien rige las riendas del gobierno. Todas esas razones sugieren a quién pertenece realmente la famosa lapicera.

Al explicar su vínculo con la ex presidenta, el presidente apuntó contra la supuesta exageración que realizan los medios. “Con Cristina tenemos algunas diferencias que siempre tuvimos, nada más. Lo que pasa es que eso se convierte en tema de permanente debate periodístico, que para mí, tiene más trascendencia en lo periodístico que en lo político”, argumentó.

Y añadió: “No tenemos la relación traumática que los medios se ocupan de plantear”. Las evidencias, la crisis económica y social del país y las internas del FDT expresan claramente lo contrario.

Al finalizar su opinión sobre la relación con CFK, concluyó: “Yo la considero, es una persona con ocho años de experiencia en el ejercicio del poder de la presidencia de Argentina”.

“Renuncia” de Kulfas, síntoma de la interna

Alberto Fernández también brindó este viernes una rueda de prensa ante periodistas argentinos enviados a cubrir la Cumbre de la Américas celebrada en Los Ángeles.

El presidente, entre otros temas, se refirió allí sobre la salida de Matías Kulfas del gabinete tras él escándalo. "Matías fue un gran ministro que cometió un error. Un error que no soporto, que en off (the record) se hable mal de otro". "Yo reniego de los que hablan en off, hay que hablar francamente", afirmó el mandatario.

