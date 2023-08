https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fi%2Fstatus%2F1687140132334313480&partner=&hide_thread=false #Video Un delincuente sin una pierna asaltó a mano armada a una pareja de jóvenes en Lomas de Zamora y fue detenido. Miralo acá #ElDiarioSur pic.twitter.com/BHRnwKYKuF — El Diario Sur (@eldiariosur) August 3, 2023

Candela, una de las víctimas, comentó a la prensa que “estas lacras me robaron, me apuntaron y me dispararon, por suerte el tiro no salió. Esta vez yo zafé. Pero, ¿cuánto tiempo va a pasar en que el disparo salga?”.