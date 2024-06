"El degenerado fiscal es Milei: votó la baja de ganancias y defiende al evasor de los cigarrillos"

“La mejora a los jubilados que aprobamos no es una revolución. Apenas es un reconocimiento para que los pasivos no pierdan tanto dinero. Es un acto de justicia, a pesar de que le presidente amenace con vetar la norma. Los costos del ajuste no los paga la casta sino el conjunto de los pasivos. Un tercio del recorte fiscal de 2024 se explica con los recortes a los fondos que existen para pagarles sus haberes”.