Edgardo Kueider: "Con una pequeña ayuda de mis amigos"

El jurista paraguayo, Lavié Pico confirmó que el pedido de extradición llegó a Asunción, está en manos del juez de garantía, pero fue rechazado por la fiscalía por “no reunir los requisitos establecidos internacionalmente”. Por lo tanto, está en proceso de devolución a la justicia argentina a través de los canales diplomáticos. La cuestión demorará indefectiblemente la posibilidad de que Paraguay envíe a Kueider a la Argentina.

Kueider no tiene ningún interés en volver a la Argentina porque debería cambiar su estancia en el edificio Tierra Alta del Maestro, en Asunción, por un pabellón masculino en el penal de Ezeiza y un pabellón femenino para Guinsel Costa. De manera, que el rechazo de la extradición lo favorece.

Caso Edgardo Kueider: Causales de nulidad

En primer lugar, no se relatan los hechos por los cuales se requiere a Kueider. Sólo hay una enumeración de calificaciones de los delitos.

Además, se pide la extradición de Kueider para tomarle declaración indagatoria. Los paraguayos dicen que no es motivo de extradición. Incluso una indagatoria se podría tomar en Paraguay, con la asistencia de un magistrado del país vecino.

Luego, se señala a Kueider como un prófugo, cuando no lo es porque se sabe dónde está, no está en paradero desconocido como para que Interpol lo busque en el mundo. Los paraguayos señalan el caso Nicolás Leoz, el dirigente acusado por el FIFAgate. “La justicia norteamericana nos pidió la detención y punto. No la captura internacional. Se sabía dónde estaba”, explicó el jurista. En el caso de Kueider ocurre lo mismo: se sabe dónde está.

De todas maneras hay que tomar las cosas con pinzas porque hasta ahora la justicia paraguaya benefició a Kueider: lo más evidente es que ni siquiera secuestró los celulares de la pareja, una evidencia elemental para probar delitos. Además, de inmediato le otorgó la prisión domiciliaria, medida que incluso se concretó antes de que pagaran la fianza.

De burócratas y burocracias: "Con una pequeña ayuda de mis amigos"

La fiscalía paraguaya tiene hasta el 5 de abril para reunir las pruebas y formular la acusación. En ese momento, el abogado de Kueider y Guinsel Costa, Ricardo Preda, responderá a los cargos y el juez tendrá la última palabra y decidirá si el expediente va a juicio oral.

El delito es contrabando de divisas (lo sorprendieron ingresando los 211.000 dólares), que tiene una baja pena en expectativa: unos tres años, en suspenso.

Más contenido de Urgente24

Fuertes señales del FMI ponen a Javier Milei más cerca de bimonetizar, sin cepo

JPRO quiere convencer a Mauricio Macri para que compita en 2025 por el Senado

La hora de Ariel Lijo (y Ficha Limpia): ¿Qué hará el PRO en Sesiones extraordinarias?

Las coaliciones que derrotaron al peronismo se tomaron muchos meses para negociar