Duro mensaje del Papa Francisco, tiro por elevación a Milei

"Hermanos, todos los que ejercen un poder público tienen que tener presente que no alcanza con la legitimidad de origen. El ejercicio debe también ser legítimo", agregó luego Francisco en el video que se proyectó esta mañana en la sede de Copaju, en el acto que encabezó el magistrado porteño Andrés Gallardo.

"¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas? ¿Puedo ser un buen magistrado mirando hacia el costado frente al sufrimiento del otro? Por favor, cada día frente al espejo pregúntense por ustedes mismos y pregúntense por los otros", se preguntó Jorge Bergoglio en esa dirección.

Para el Papa Francisco, "la misión de los operadores judiciales: abogados, jueces, fiscales, defensores es trascendente y crucial" por lo que "el Poder Judicial es el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derechos y preservar el equilibrio institucional y social".

"Vivimos épocas de intensa injusticia: pocos ricos cada vez más poderosos y millones de pobres negados y descartados. No hay futuro, no hay desarrollo, no hay justicia ni democracia en un mundo en donde millones de niños comen diariamente sólo los desechos de aquellos que si consumen", lamentó.

El acto de hoy sirvió también para inaugurar la subsede argentina del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas, creado por el Papa en 2023 con "finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de Derechos Sociales, migración y colonialismo" y que es presidido por el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, quien estuvo presente en el acto.

"Saludo a la Copaju, saludo al Instituto Lascasciano, saludo a todos ustedes. Bendigo su nueva casa, les deseo éxito en sus actividades. Les pido firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes y violentos. La paz es una construcción diaria y ustedes son obreros de la paz", los despidió Francisco.

La salud del Papa Francisco: Otra vez al hospital

Este mensaje del Papa se conoce justo el mismo día en que el Sumo Pontífice debió volver al hospital tras días de una gripe duradera que lo ha obligado a cancelar audiencias y discursos relevantes en el Vaticano.

Luego, con la aprobación de los médicos, regresó a Casa Santa Marta acompañada de su enfermero personal de confianza Massimiliano Strappetti y algunos gendarmes.





Según Ansa, el sumo pontífice, de 87 años, aunque asistió, se salteó la lectura de su audiencia semanal de los miércoles, delegando la tarea en un asistente y diciendo a los fieles que todavía no se encontraba bien.

”Sigo un poco resfriado por eso he pedido a monseñor (Filippo) Ciampanelli que lea la catequesis”, explicó el papa que llegó en silla de ruedas al aula Pablo VI, donde se celebra la audiencia.

Pese al estado gripal que lo aqueja, Francisco intervino en el última tramo de la audiencia para pedir que no se los olvide “a los pueblos que sufren la guerra como Ucrania, Palestina, Israel y tantos otros”.