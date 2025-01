Desplazado: Mauricio Macri y el territorio clave que cedió a Milei

Un ejemplo de ello fue Luis Juez, una de las figuras principales de la oposición cordobesa y del extinto Juntos por el Cambio. Ya sin esa estructura que lo contuvo hasta el 2023 cuando fue candidato a gobernador, el senador comenzó a virar progresivamente hacia un alineamiento con Milei que ahora parece ser total.

En ese sentido, el ex intendente de Córdoba admitió públicamente en las últimas horas que “le encantaría ser el gobernador de Milei”. “A Milei le dije: ‘Mirá Javier, dentro de tres años, si Dios me da salud y estoy en la consideración de los vecinos de mi provincia, voy a intentar ser gobernador y me encantaría ser tu gobernador”, expresó Juez en diálogo con La Nación.

Las aspiraciones de Juez serían la de repetir una candidatura que ya intentó en tres oportunidades de cara al 2027. Aunque esta vez, apalancado en la imagen actualmente exitosa del libertario, quien a su vez está desarrollando una estructura propia de La Libertad Avanza en Córdoba.

En torno a su relacionamiento con Macri, Juez reconoció un alejamiento muy pronunciado por la quita de “autoridad” que el ex mandatario le propinó aún siendo presidente del bloque en el Senado. ”No me gusta tal cosa, y esas cosas pasan, pero no hay ninguna autocrítica, entonces es muy complicado. Es un tema que seguramente lo hablaré con Mauricio, pero yo ya le hice saber que no tengo ningún interés en seguir. De hecho, lo planteé la semana antes de la sesión de expulsión de Kueider”, reconoció.

juez macri.webp Mauricio Macri y Luis Juez.

Javier Milei es la tendencia, incluso para radicales

Algo parecido sucede con el “socio” radical de Juez, Rodrigo de Loredo, quien estaría más dentro que fuera de la estructura oficialista a pesar de que su partido de origen planteó un fuerte rechazo a una alianza con la administración libertaria. De hecho, el ex titular de Arsat ya funciona como puente de dirigentes que ingresaron recientemente a la gestión libertaria en carácter de funcionarios.

Esa postura, que le costó incluso una fuerte cuota de poder intrapartidaria, sería parte de la proyección de cara al 2027. Al igual que Juez, De Loredo aspiraría a una candidatura a gobernador apalancada en la figura de Milei, por lo que estaría dispuesto a competir inclusive con su propio aliado local para quedarse con la “marca” del oficialismo.

De esa manera, los dos principales exponentes de la oposición cordobesa ya no tendrían a Macri como figura gravitatoria y ambos ensayarían acercamientos directos al oficialismo, sin depender en mayor medida de ningún acuerdo que pueda lograr el ex mandatario.

De Loredo Macri P.jpg Macri y Rodrigo de Loredo.

La estructura de Milei en Córdoba

Por su parte, La Libertad Avanza Córdoba también tendría en vista el interés creciente de dirigentes cordobeses por sumarse a la administración libertaria. La llave a esa realidad la tiene el diputado Gabriel Bornoroni, quien comanda los destinos políticos del partido en su versión mediterránea.

Desde ese espacio, y durante todo el 2024, se sostuvo la premisa de correr con candidatos propios y “puros”, sin considerar por ahora la sumatoria de figuras como las de Juez o De Loredo. Al respecto, Bornoroni guardaría aspiraciones similares a las de sus compañeros en el Congreso, por lo cual se reservará hasta los últimos días cualquier candidatura.