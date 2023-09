Derrape de Martín Krause con la Gestapo (olvidó a Siemens)

“Todo sistema obligatorio y compulsivo termina siendo un sistema de adoctrinamiento y es lo que me parece lo peor y más preocupante. La idea nuestra es liberar la capacidad de que la gente pueda ofrecer servicios educativos de todo tipo. Hay un manto de regulaciones que lo impiden".

De inmediato, por lo de la Gestapo y la Shoa, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) condenó los dichos de Martín Krause, expresados en un debate de los referentes educativos de las 3 principales fuerzas políticas en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). También participaron:

Mónica Marquina (Juntos por el Cambio) y

(Juntos por el Cambio) y Germán Lodola (Unión por la Patria).

Krause resaltó que la NAP no se cumple en Argentina:

Claro porque somos unos chantas, porque no cumplimos nada. Dentro de todo, mejor. Es decir, esto me hace pensar un poco: imagínese si la Gestapo hubieran sido argentino. ¿No hubiera sido mucho mejor? Porque, en vez de matar a 6 millones de judíos, seguramente eran mucho menos porque hubiera habido coimas, ineficiencias de todo tipo, se hubieran quedado dormidos... pero eran alemanes ¿Viste? Ese es el problema que hubo. Claro porque somos unos chantas, porque no cumplimos nada. Dentro de todo, mejor. Es decir, esto me hace pensar un poco: imagínese si la Gestapo hubieran sido argentino. ¿No hubiera sido mucho mejor? Porque, en vez de matar a 6 millones de judíos, seguramente eran mucho menos porque hubiera habido coimas, ineficiencias de todo tipo, se hubieran quedado dormidos... pero eran alemanes ¿Viste? Ese es el problema que hubo.

"SI LA GESTAPO HUBIERA SIDO ARGENTINA, HABRÍA MATADO A MUCHOS MENOS JUDIOS"



Martín Krause



(Futuro secretario de educación de @JMilei)





.pic.twitter.com/J3qic9CaZe — MARCELO130.472 (@Marcelo_MM2023) September 29, 2023

La DAIA:

La DAIA condena la banalización del Holocausto por parte de Martín Krause, asesor en Educación de Javier Milei. La entidad representativa de la comunidad judía argentina se comunicó con el candidato a presidente de la República Argentina para alertar sobre el uso indebido de la Shoá en el debate público y manifestar que no se puede ofender y agraviar la memoria de seis millones de personas asesinadas. La DAIA condena la banalización del Holocausto por parte de Martín Krause, asesor en Educación de Javier Milei. La entidad representativa de la comunidad judía argentina se comunicó con el candidato a presidente de la República Argentina para alertar sobre el uso indebido de la Shoá en el debate público y manifestar que no se puede ofender y agraviar la memoria de seis millones de personas asesinadas.

La DAIA condena la banalización del Holocausto por parte de Martín Krause, asesor en Educación de Javier Milei, y alerta sobre el uso indebido de la Shoá en el debate público.

El pedido de disculpas

"Sobre la banalización del Holocausto:

En una reunión realizada ayer en la Universidad Di Tella para discutir propuestas para el sistema educativo presenté un ejemplo que buscaba mostrar que nos conformamos con la existencia de ciertas normas que buscan controlar el contenido de la educación si es que simplemente no las cumplimos.

El ejemplo hizo mención al Holocausto de una forma que banaliza ese dramático acontecimiento, por lo que pido las disculpas correspondientes y agradezco a quienes me lo señalaran."

Muy interesante

Krause, recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde además fue docente, propuso una separación de la educación y el Estado, y cuestionó que un sistema público sea quien "adoctrine" a los hijos de los argentinos.

"Creo que (la educación) es una potestad que tienen que tener los padres. Las familias tienen que ser capaces de decidir. Muchas veces encuentro opiniones que dicen que los padres no están en condición de elegir. Si no están en capacidad de elegir la educación, no están en capacidad de elegir a un Presidente".

"Gran parte de la discusión que ahora tenemos en la campaña se centró en el tema de los voucher (una idea expuesta meses atrás por Milei como un mecanismo para financiar la educación pública), pero eso lo dejo para el final. No me parece que sea lo prioritario", advirtió Krause.

"La discusión de los vouchers se refiere a darle a la gente la capacidad de elegir, cosa que ahora no se pueden hacer".

Para el referente libertario, los NAPs "crean alumnos militantes" porque "lo que se prioriza y se señala (en los contenidos) es el conflicto".

---------------------------

