Decepción en el campo por la convocatoria del 13J

Gabriel De Raedemaeker, actual vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) habló con el sitio AgroVerdad y dejó un semblante de lo que fue el paro del campo. “Pasé la jornada en mi establecimiento, estaba convencido de que la jornada se iba a dar como finalmente fue. Seamos realistas: no hubo mucha gente. Esta convocatoria no sedujo al productor, no lo tentó. Lo dije en su momento, esta forma de reclamo que decidió la Mesa Nacional ya no sirve, no vale de nada repartir folletos ni hacer un cese de comercialización que es simbólico”, señaló el productor.