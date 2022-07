Payero es nuevo refuerzo y se mete en la interna de Boca

Y respecto de que había sido pedido por el exentrenador Sebastián Battaglia, quien lo había tenido en Banfield cuando era ayudante de Julio Falcioni, remarcó sentirse “muy feliz por estar acá con el técnico que sea, porque lo importante es estar a la altura del mundo Boca”.

En su corto paso por Europa, Payero declaró haber crecido en la parte física, “porque la segunda división de Inglaterra es muy intensa y competitiva. Jugás cada tres días y tenés unos 52 partidos anuales. Eso es lo que incorporé bien”, explicó.

Por estos días, Boca vive una dura crisis política y futbolística que tuvo su factor detonante con la eliminación de la Copa Libertadores de América 2022 a manos del Corinthians que trajo como consecuencia que Sebastián Battaglia dejara de ser el entrenador, el conflicto entre varios jugadores con el Consejo de Fútbol y la decisión de que Hugo Ibarra continúe siendo el DT hasta fin de año.

Imagen del extécnico Sebastián Battaglia.

Con este panorama, y ante el polémico presente que atraviesan algunos futbolistas, apareció un ex futbolista del club y lanzó graves acusaciones.

Luego de su paso por el fútbol europeo, Julio Buffarini pegó la vuelta y regresó a Talleres de Córdoba, el club del que surgió. El lateral derecho habló este mismo miércoles (13/07) de su controvertida salida de Boca a mediados de 2021, la cual no solo no le gustó, sino que además todavía no puede explicar.

“No me fui como quería de Boca. Yo sentía un cariño muy grande por el hincha. Me hubiese gustado irme de otra manera. Hasta el día de hoy aún no le puedo encontrar una explicación a mi salida. Mi representante salió contento de una reunión con Riquelme y a la medianoche sacaron un comunicado. Me tomó por sorpresa”, expresó en una entrevista con D-Sports.

Imagen de Julio Buffarini.

Más de seis meses antes de que finalice su contrato con el “Xeneize”, el club emitió un comunicado anunciando que el futbolista no renovaría su vínculo y jugó medio año sabiendo que se iba.

“Me hubiera gustado irme de otra manera. Tenía el dólar a $35 y nunca dije nada”, aseveró. Luego firmó libre con el Huesca de La Liga de España, estuvo el primer semestre de 2022 en Cartagena y luego regresó al fútbol argentino para jugar en Talleres.

Hay que mencionar que Carlos Izquierdoz fue quien pagó las consecuencias de esta guerra interna, ya que quedó marginado del duelo ante San Lorenzo por fuertes desencuentros con Juan Román Riquelme y compañía: en medio de tanta incertidumbre por su futuro, el Cali se tomó un momento para respaldar a Eduardo “Toto” Salvio, que emigró al fútbol mexicano.

El defensor central subió a su Instagram personal una foto con Eduardo Salvio entrenando en Boca y escribió: “¡Feliz cumple, Toto! Te quiero mucho loquito, sos una gran persona”.

Imagen de Carlos Izquierdoz.

El Cali, como uno de los máximos líderes del plantel, genera comunión con todos los futbolistas y es la voz de ellos ante las problemáticas constantes con el Consejo, por eso su futuro por ahora es una incógnita en la institución.

Más allá de que su contrato vence a fin de año y en principio la idea era respetarlo, lo cierto es que ahora todo cambió y podrían acelerarse los tiempos: está latente la posibilidad de que en los próximos días pueda resolverse su desvinculación del club. La idea del jugador es esa, sin la intención de cobrar lo que le queda del vínculo hasta diciembre.

No obstante, mucho dependerá de si el Cali tiene una oferta importante para emigrar ahora mismo (México sería el destino en caso de que se vaya), ya que parece poco probable que el Consejo lo dejé ir en libertad de acción cuando aún le restan cinco meses de vínculo con el Xeneize.

Por otro lado, el mediocampista comenzó su carrera en Banfield, en donde jugó 43 partidos, hizo dos goles, y también tuvo un fugaz paso por Talleres de Córdoba, con 12 cotejos y un tanto. Además formó parte de las inferiores de River Plate, que en mercados de pases pasados intentó repatriarlo por pedido de Marcelo Gallardo.

En 2021 fue transferido por Banfield al club inglés de la Championship inglesa (segunda división), en donde jugó su último partido el 9 de febrero pasado.

"CUANDO APARECIÓ #BOCA NO LO DUDÉ": Martín #Payero, NUEVO JUGADOR DEL XENEIZE

