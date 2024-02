De las coaliciones a la colisión: Las Fuerzas del Cielo vs. La Casta

Sin embargo, tal como le ha dicho Mauricio Macri a un interlocutor que lo visitó la semana pasada, el “problema” con Milei es que no tiene compromisos -ni siquiera familiares más que con su propia hermana Karina-, no tiene hijos que puedan ser perjudicados por la política, y no lo van a encontrar en un yate en Marbella. "Él está dispuesto a ir a fondo y al Fondo. Lo que aún no está claro es si pretende inmolarse o ingresar al panteón de los héroes." Mientras tanto, 'el mercado' (los apostadores financieros) cree que su idea de ajustar el gasto público es real, y aplaude ganar tanto dinero con el nuevo 'carry trade'.