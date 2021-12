De "animal" a "lobbista": De Mendiguren Vs Domingo Cavallo

mendiguren.jpg José Ignacio De Mendiguren, titular del BICE.

“Duhalde no quería pesificar y era totalmente factible no hacerlo si se reestructuraba la deuda”, dijo. Y agregó que no pudo porque la intención del entonces ministro de Producción era “pesificar, porque las empresas que representaba De Mendiguren iban a licuar todas las deudas”.