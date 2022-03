Me gustaría tener un presidente que me cuente sus experiencias, pero gracias a Dios ninguno tuvo la experiencia que tuve yo, de gobernar en una pandemia en un país destruido como el que recibimos Me gustaría tener un presidente que me cuente sus experiencias, pero gracias a Dios ninguno tuvo la experiencia que tuve yo, de gobernar en una pandemia en un país destruido como el que recibimos