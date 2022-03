"José Luis Espert no es libertario y envidia a Javier Milei"

Así también fue como comenzó su temor: "Quien crece es Milei, no tanto los libertarios ni los liberales. Es un proyecto personalista no por decisión de Milei, más allá de que los líderes son imprescindibles para la construcción de la historia, sino porque todavia hay una gran dispersión que hace que todo sea desparejo. No podemos omitir que, si bien Milei creció muchísimo, hay gente que se cuelga de la popularidad de Milei y gente que atenta contra el crecimiento de Milei o que quiere desprestigiarlo".

Para ella, muchos de lo que hoy día se conocen como 'libertarios' y 'liberales' funcionarán en 2023 como "colectoras de Milei" pero cuestiona "esa idea de que Milei y Espert tienen el 18,5% de la intención electoral. Milei no tiene nada que ver con Espert y es de mala leche relacionarlos. El 18,5% es de Milei. Atribuirlo al binomio es para licuarlo. Espert es Horacio Rodríguez Larreta, igual que Rosales. Milei es un proyecto autónomo que logró sobrevivir a emboscadas como el Frente Vamos".

Espert y Rosales usaron la figura de Milei para dar a conocer su binomio pero al final le propusieron a Milei que fuese a una PASO con Ricardo López Murphy en Ciudad de Buenos Aires. ¿Te das cuenta lo que hacían? Lo usaron para hacerse conocer y luego... el muñeco al freezer. El nombre fue Frente Vamos y para mi es el benchmark de la traición. López Murphy tenía detrás a Republicanos Unidos y Milei nada. Ya les había sido útil y se lo quitaban de encima. Lo que no tenían en cuenta era la capacidad, valentía y popularidad de su ex amigo que en tiempo récord organizó lo que fue el 17,5% de los sufragios en el distrito y sobrevivió a la terrible chanchada.

"Hay una diferencia fundamental y es que Milei no es gorila. Milei busca al peronista republicano. Espert y Rosales son gorilas y por eso van con Larreta. Fue una lástima que todo terminara tan mal entre ellos. Milei admiraba a Espert pero nunca fue recíproco".

Según ella, es clave lo de la inflación. Milei supo identificar que los argentinos o aborrecían o aborrecerían la inflación:

Cuando la vieja política todavía jugaba a convivir con la inflación. Milei pudo explicar que la inflación es un robo y que podría evitarse, un robo que no hay que aceptar, al que apelan los políticos de la casta para quitarle recursos al laburante. Hoy ya no puede ocultarse el bochorno de que los políticos tradicionales son promotores de inflación, guardianes del crecimiento de los precios, para alimentar el Estado. Quizás en breve comience a darles vergüenza aprovecharse así de la gente.

Lemoine explica que en las redes se observa que la agenda de Milei condiciona a la de sus rivales. Está sucediendo con la dolarización. La entrevista de Urgente24 ocurría mientras el gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, disparaba tuits contra el diputado nacional Alejandro Cacace, de Evolución, línea interna de la UCR que lideran el senador nacional Martín Lousteau y el diputado nacional Emiliano Yacobiti.

Morales descalificó a Cacace por proponer una dolarización. ¿También criticó a Evolución?

No es el único tema con el que Milei abrió disidencias en Juntos por el Cambio. Ya ocurrió con su propuesta de bajar la alícuota del Impuesto al Valor Agregado, que debería ser 18% tope pero se encuentra, a causa de una supuesta emergencia, en 21% desde más de 20 años.

Es muy interesante la simpatía que Milei consigue en el electorado más joven y en el electorado que votará por primera vez en 2023. Pero mucho más impactante es que ese electorado atrae a sus abuelos o a sus padres. Yo he visto madres decirle a Milei 'Tenés que lograr que mi hijo no se vaya del país', y esa es una causa muy noble: impedir el éxodo de los argentinos, es muy convocante, y lo confronta con la vieja política que no sólo es inflacionista sino también expulsadora de jóvenes argentinos.

Según Lilia, "la batalla cultural ya la ganó Milei, no los libertarios. Pero está bueno que haya ocurrido. Yo recorro localidades de todo el país y hay un movimiento que todavía no verifican los encuestadores, de crecimiento de ciertas ideas que provoca fracturas en las fuerzas partidarias tradicionales. A su vez esto provoca el arribo a La Libertad Avanza de gente muy diversa pero muy interesante. Se va a necesitar a muchos de ellos para cambiar este país".