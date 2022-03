"La Cámpora le hace el juego a Milei"

no se puede entender el fenómeno Milei si no se entiende el deterioro de la casta no se puede entender el fenómeno Milei si no se entiende el deterioro de la casta

Cuando fue consultado sobre si La Cámpora "le hacía el juego" a Milei, Timerman respondió sin vacilar: "Totalmente".

Dijo:

Hay sectores de la juventud en el AMBA, pero también en el interior, que van a votar por primera vez que tienen un sólo candidato: Javier Milei Hay sectores de la juventud en el AMBA, pero también en el interior, que van a votar por primera vez que tienen un sólo candidato: Javier Milei

El analista político Raúl Timerman, director de la consultora Grupo de Opinión Pública (GOP). El consultor Raúl Timerman analizó el enfrentamiento entre La Cámpora y Alberto Fernández.

"Decepcionados de Cristina"

El analista político dijo que en sus mediciones el diputado de La libertad avanza aparece entre los 4 presidenciables con más intención de voto, junto con Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Sobre las figuras del oficialismo, remarcó que si bien la Vicepresidente sería la más votada frente al Presidente, la diferencia -de unos 3 puntos- insinúa que Fernández ha construido una base electoral.

Evaluó:

Alberto hoy le habla a un sector del Frente de Todos que está decepcionado con Cristina Alberto hoy le habla a un sector del Frente de Todos que está decepcionado con Cristina

Para el consultor, aún en medio de la crisis y sin el aval de CFK, el Presidente tiene chances de ganar una PASO del oficialismo y buscar su reelección. "Hay sólo 2 candidatos para el elector del FdT, Alberto y Cristina, no aparecen otros", dijo.

También estimó que si el Presidente no cede a un pedido de renunciamiento a la reelección, "tiene chances de ganar la interna", a la vez que descartó que se presente a la PASO presidencial y que es más probable que en 2023 busque una banca en el Senado.

