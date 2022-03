Amalia Granata y su 'no' extremo, ¿que la acercan a Milei?

La legisladora santafesina admitió que con este tema en particular, la grieta se profundiza La legisladora santafesina admitió que con este tema en particular, la grieta se profundiza

"Hay una grieta que es clara. A mí en el INADI me han denunciado por discriminación, por trans-fóbica y yo te aseguro que si yo voy a denunciar al INADI no me toman la denuncia porque no pienso como ellas. Claramente hay una grieta llamémosle de verdes y celestes. No lo voy a negar, la grieta está. Es innecesaria pero existe, es real", reconoció.

Pero, más allá de la grieta, acaso, ¿no tiene Amalia Granata derecho a pensar diferente y poder expresarlo? ¿Qué pasa con el debate, qué pasa con la libertad de expresión?

Amalia Granata.jpg Romina Mangel debió explicar a sus oyentes por qué le dio voz a Amalia Granata, con su fuerte postura antiaborto.

Por otro lado, y si bien es conocida la dura postura de Amalia Granata respecto al aborto, también es posible endurecerla aún más... ¿con otros fines?

"Yo no tengo trolls, no mando a decirle nada a nadie. Estoy sola en un monobloque y la remo en dulce de leche. Yo sola banco mi proyecto político, no tengo estructura ni dinero", dijo, y aclaró que no irá a lo que irónicamente llama "Amontonados por el Cambio". "No me siendo representada y no voy a formar parte de una coalición por ganar un cargo", explicó.

En 2019, Amalia Granata cosechó 300.000 votos, se convirtió en la tercera fuerza de Santa Fe y logró ingresar seis diputados provinciales, llevando como bandera los pañuelos celestes que se oponían a la legalización del aborto. Su candidatura reclutó a católicos, evangélicos y conservadores.

Ahora, si bien la panelista buscará renovar su banca en la Legislatura provincial y en su entorno no descartan que pelee por la gobernación, lo cierto es que las chances para esto último no son muchas.

De ahí quizás el acercamiento al economista Javier Milei...

El año pasado, la ex modelo acompañó a Federico Angelini en la lista de Senadores pero la campaña no fue sencilla y después de haber salido terceros en las PASO, muy detrás de Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, los reproches entre los candidatos escalaron y la relación nunca se recompuso

Según afirman, por estas horas negocian una alianza estratégica en Santa Fe, dado que varias encuestas y focus group les darían un nivel mayor al 80% de complementariedad entre los dos dirigentes (los electores de Amalia Granata que votarían por Milei y viceversa).

En ese sentido, en Rosario aseguran que Amalia Granata sería candidata a diputada provincial nuevamente pero esta vez de la Libertad Avanza, la agrupación de Javier Milei. Pero como son elecciones desdobladas, aventuran igual que Amalia Granata podría incluso integrar luego la fórmula presidencial como vice del economista.

A su vez, el economista Javier Milei tiene muy buen vínculo con su colega rosarina, Romina Diez, quien es una de las referentes de los libertarios en el sur provincial. En diálogo con 'La Política Online', Diez, quien podría encabezar la lista de diputados nacionales, se limitó a declarar que "los que quieran venir para sumar, son bienvenidos".

Por lo pronto, Amalia Granata publicó en sus redes una foto junto a Javier Milei que se tomaron en los estudios de 'La Nación+': "Lindo encuentro, en un día muy especial", escribió la panelista en referencia al 25 de marzo, el día del niño por nacer, y la foto circuló por las redes y casi todos los medios.