Coincidiendo Enrique Pinti, Amalia Granata, Patricia Sosa

enrique-pintijpg.jpg Enrique Pinti.

Los personajes

Elian Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, es un cantante de cumbia, con origen en General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires.

En 2020, saltó a la fama tras lanzar 'L-Gante Rkt' en colaboración con Papu DJ. Sus composiciones reivindican el mundo marginal en el que él vive en el 3er. cordón del Gran Buenos Aires.

Una letra de L-Gante: 'Malianteo 420':

Keloké, keloké

(Bilardo está en el beat, oh)

Me presento, el L-Gante

Activo pa' toda la gente

Encaramo' to' pa' delante

Y bien alto siempre la frente

Con respeto y con lo' código' de frente

Marcamo' el flow diferente, pa'

Siempre vola'o de la mente

Cuando llego to'a me miran porque vengo del oest

Fumo, me sube la nota y vuelo como un parapnte

Cuando vamo' encapsulado' el humo me empaña lo' lente'

Y el que me quiera tirar lo quiebro ante' que lo intente

Con la cara to'a tatuada dicen que parezco un mara

Si no me cruza' en mi esquina e' porque ando de caravana

La gatita lo pidió y se lo di para que jugara

Tu combo no tiene el swing que tengo, entonce' nos copiaban

'Tamos claro de la fama y buscado por altas dama'

Que si vienen pa' esto' lado' le' hago conocer mi cama

Llevo siempre uno enrolado y en el cuello una cubana

Que deja paralizado a tu banda y todos tus pana'

Ninguno se no' asemeja al flow que sale de la vara

No estamo' criando oveja' pero fabricando lana

Ya pasé por to' lo malo y sin dejar ni una secuela

Un mensaje pa' lo' estudiante' del director de la escuela

Tengo un flow bastante caro como el valor de una harley

Vacilando a lo lescano mientra' enrolamo' un Bob Marley

Saben que le meto mano como si jugara voley

La pista te la derrito con una birrita honey

Robamo' todo sin delito

Y ya saben que no me quito

Y si por ahí pinta un conflicto

El mas ladron siempre está listo

Un pura sangre que flamea

Y un guacho que pilotea

La 40 en la cintura

Y la cultura de la brea

Acá ninguno titubea

Y si yo aviso tiembla el piso

Te causamo' un terremoto

Y caemo' sin pedir permiso

La' conejita' alboroto si le tiramo' el hechizo

Y la' saco de la galera y lo rebotan contra el piso

Se viene con par de amiga'

Que siempre me bancan la gira

Que entonan quemando María

De noche y de día, tirando una storie

Tomando una fría, mostrando su body

Trepándose arriba de mí como hobby

Tumbando la' chapa' mientra' llueve el money

Ninguna se asusta si viene la poli'

Y si otra se suma le tiran un cally

Y así que andamo' a fuegote

Aunque nos busque la fama

Nosotro' vamo' en busca de lo' lingote'

Dale un break y no te aloque

Y que no pierda el enfoque

Siempre buena cara del chico malo del bloque

Los bad boy' fuera 'e la peli no nos duran un choque

Si hablan de má' y si ello' no' arrancan, lo vamo' a hacer que toquen

No intente' nada y rece al santo que no va a haber rebote

Mis warrior plantan su bandera mientra' miran de afuera

Tenemo' ganga verdadera y comando carretera

Metiéndole maleanteo como un pibito de barrio

Mi' granada' son la' rima' y explotan to' el escenario

La gente que me conoce sabe que soy piola vago

Y siempre despué' de las doce le mando mecha y se lo hago

Dicen que el flow má' demente siempre fue el del L-Gante

Siempre dejando patente el estilo en to' parlante'

Eh

L-Gante, perro, keloké

Cumbia 420 pa' lo' negro'

Eh

(Kriterio music, compa)

(Maxi el brother)

(One blood music)

Eh

No me hable 'e maleanteo, pana

'Tamo activo toda la semana

Eh

(Bilardo está en el beat, oh)

Daniela León.jpeg Daniela León.

Daniela León fue quien se opuso a que el Concejo Deliberante de Rosario, Provincia de Santa Fe, le entregue una distinción al cantante.

La iniciativa tuvo 9 votos a favor, 7 rechazos y 6 abstenciones.

La concejal UCR del bloque de Juntos por el Cambio, tras hacer un análisis de las letras del cantante señaló que los textos son “una apología sobre la violencia de género”.

Patricia-Sosa-1-1.jpg Patricia Sosa.

Patricia Sosa dijo a mediados de octubre: “Vi un video donde L Gante sale con un arma. Eso del arma ya no me gusta. Después lo vi en reportajes y me pareció divino, un chico muy carismático y buenas intenciones. Tratemos que todo no sea tan efímero, que quede la letra de una canción”.

Amalia-Granata.jpg Amalia Granata.

Amalia Granata afirmó:

Que mi hijo vaya a la escuela si quiere aprender el abecedario ¡Te lo pido por favor! L Gante parece una oveja con la ‘e’. Que mi hijo vaya a la escuela si quiere aprender el abecedario ¡Te lo pido por favor! L Gante parece una oveja con la ‘e’.

Enrique Pinti: “Yo no le veo mucho talento. Por ejemplo, cuando era chico, le veía talento a Antonio Tormo. Talento para meterse en el ambiente. Yo tenía diez años y decía que no cantaba tan mal, que no desafinaba. En cambio, a L-Gante, no. Pero también uno ya está grande y tiene otra sensibilidad. No me llega”.