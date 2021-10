https://twitter.com/spookytrolo/status/1449475809245216769 WANDA NARA SE SEPARO Y L-GANTE SE SEPARO, QUEDE- pic.twitter.com/iriRUCcAIv — lautaro (@spookytrolo) October 16, 2021

La separación de L-Gante

A su vez, mientras todo esto pasaba, muchos usuarios se preguntaban “qué pasó con L-Gante”.

https://twitter.com/mlnxbrr/status/1449476149642338304 NOOO CÓMO QUE ICARDI CAGÓ A WANDA CON LGANTE — mel (@mlnxbrr) October 16, 2021

Es que el cantante de cumbia también tuvo un problema con su esposa. Ella disparó:

Me das pena vos y tu mamá, que quería que abortara y que todo este tiempo me hizo la vida imposible. Le tiene celos a su nieta de 1 mes. Tu mamá anda fumando y tomando alcohol con los pibes Me das pena vos y tu mamá, que quería que abortara y que todo este tiempo me hizo la vida imposible. Le tiene celos a su nieta de 1 mes. Tu mamá anda fumando y tomando alcohol con los pibes

Luego, él posteó una foto de su hija en la que decía “con esto me basta”, mientras se la ve durmiendo a Jamaica acurrucada en sus brazos.

https://twitter.com/MicaelaSb3/status/1449479189271171073 Yo leyendo todo el quilombo de Wanda y lgante pic.twitter.com/KDNXQdgyt5 — MICA (@MicaelaSb3) October 16, 2021

"Un día dicen ser los que siempre te apoyan y al otro quieren ser los que te bajan”, lanzó el cantante.