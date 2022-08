Cristina Kirchner enterró por 2da. vez a Néstor por Magnetto

Luego de exponer que "de 2019 hasta ahora nos hemos enterado de todas las visitas que hacían los funcionarios de Casación a Olivos y la Casa Rosada con Mauricio Macri", apuntó contra el Máximo Tribunal: "También esta Corte Suprema que tardó 4 años en pronunciarse y cuando lo hizo, lo hizo a medida y al menú del Tribunal Oral".

"Este no es un juicio al kirchnerismo, es un juicio al peronismo y a los gobiernos nacionales y populares", convocó a todo el oficialismo.

En otros pasajes, ella habló de la figura de asociación ilícita: "Se sostiene que los 3 gobiernos que constituyen el período de continuidad política e institucional único en la historia por el voto popular, no fueron gobierno sino una asociación ilícita y que yo era la jefa de esa asociación ilícita, desconociendo derecho administrativo, constitucional, todo. No les importa nada. Van por todo y no por mí sino por ustedes: por los salarios, por los derechos de los trabajadores, por los derechos de los jubilados, por el desendeudamiento".

