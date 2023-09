El pedido de Justicia de la abuela

Lucía, la abuela de Morena, criticó la actuación de la Justicia y exigió la detención del verdadero asesino de su nieta. La mujer denunció que "el asesino está caminando y nadie lo quiere atrapar".

"Mañana va a ser un mes y no hay un asesino preso, y el que está adentro ¿quién te dice que es verdad? La fiscal directamente no da información y encima se toma licencia"

Además, contó que su hija, la madre de Morena, "está destruida, no come, no tiene ganas de vivir y tiene un bebé de cinco meses".

"Pedimos justicia, el Estado se lo debe a mi nieta. Nuestra vida nunca más va a ser lo mismo sin Morena"

