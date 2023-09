Patricia Bullrich: Obsesión, carta y polémica con Ejército

A su favor juega la experiencia Menem-Cavallo en los '90 y vuelve a quedar explícito que lo importante no es que el presidente sepa absolutamente todas las teorías económicas sino que demuestre liderazgo y capacidad de diálogo con todos los sectores para que no termine de estallar la siempre inminente bomba. En todo caso, Menem también delegó en quien era el presidente del think thank cordobés y otra vez parece haber cierta reivindicación de la mejor década de la historia económica argentina reciente, donde la clase media y la infraestructura dieron un gran salto de calidad.