Crece la tensión por el fracaso de Ficha Limpia y hay expectativa por el nuevo Papa

Live Blog Post

Para salir del ridículo, La Nación pide que la CSJN barra la Ficha Sucia

El multimedios La Nación militó por Ficha Limpi tal como antes lo hizo contra el juez Ariel Lijo en la CSJN. En este caso, le resultó OK. En el otro, no. Ahora pregunta si no debería intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero la CSJN interviene para interpretar las leyes y verificar su cumplimiento pero no tiene plazos y, se supone, no acepta presiones. Es conocido el murmullo periodístico de un integrante de la familia Saguier frecuentando alguna 'mesa judicial' anti K.

La acción de La Nación y del PRO le concede argumentos al peronismo: al final Ficha Limpia sólo se trataba de frenar la competencia electoral de Cristina Fernández de Kirchner.

Hernán Cappiello en el diario de los Saguier: "El fracaso de la ley de ficha limpia demostró la incapacidad de la política de sanearse a si misma, mejorar la calidad del Congreso y poner la lupa sobre la idoneidad de los candidatos. Demostró asimismo el poder de Cristina Kirchner, doblemente condenada, para evitar que la norma acabara con su postulación como candidata a legisladora nacional en las próximas elecciones. Ahora solo queda el camino de la Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia confirma su condena antes de la fecha de oficialización de candidaturas en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional, Cristina Kirchner no podrá postularse. (…)". ¿Y.... ?