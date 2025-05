Escándalo en 'El Eternauta': El velero usado para la serie lo devolvieron hundido

image.png Los dueños del velero aseguran que quedó abandonado, sin seguro, desmantelado y nadie se hace cargo. Denuncian que la producción no atiende el teléfono ni da señales de querer arreglar.

Según su testimonio, el barco no tenía seguro y la producción no movió un dedo para hacerse cargo. "Ellos nunca quisieron molestarlos, el velero no tenía seguro de nada, yo calculo que por el contrato que ellos les habían dado tenían algún seguro", explicó. Y cerró con una frase que duele: "No puede ser que esto quede en la nada misma. Quedó ahí tirado, nadie se hizo cargo, le robaron y lo desmantelaron todo".

La embarcación fue saqueada, quedó sin equipo, sin mantenimiento y sin respuestas. Nadie se hace cargo, ni siquiera devuelven los llamados. Y mientras tanto, el velero (que fue parte de uno de los momentos más potentes de la serie) hoy es poco más que un cascarón roto. Desde la producción, ni un comunicado, ni una explicación. Mientras tanto, los dueños ya están al límite.

