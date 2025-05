"El Eternauta": El boom de la serie que se refleja en las librerías

"El fin de semana siguiente a que salió la serie los ejemplares volaron y tenemos preguntas constantes ahora sobre el Eternauta". "El fin de semana siguiente a que salió la serie los ejemplares volaron y tenemos preguntas constantes ahora sobre el Eternauta".

Sobre esa línea, reconoció que hay algunos problemas para reponer stock ante la alta demanda pero que en esto influye la realización de la Feria del Libro en Buenos Aires. "Está todo el stock puesto allá", explicó. Cabe tener en cuenta que en el predio de La Rural también voló, por lo que conseguir un ejemplar parece ser una misión imposible.

Por su parte, una situación similar ocurrió en otra librería de la capital provincial, donde notaron que los lectores "redescubrieron" la novela gráfica a partir de la serie en Netflix, por lo que se incrementaron los pedidos. "La mayoría de los que están pidiendo la historieta son jóvenes de entre 20 y 30 años", precisó Noelia, otra vendedora.

image.png Ricardo Darín, la cara principal.

Lo cierto es que el ruido comenzó a oírse desde el momento de su anuncio en la plataforma. En ese sentido, Rubén, un librero, contó que en el local donde trabaja "desde el año pasado, que empezaron a decir que venía la adaptación y que iba estar Darín empezaron a pedirla más, pero siempre la trabajamos muy bien nosotros".

De manera continuada, fue consultado sobre si es mejor leer primero la novela gráfica o ver la serie, por lo que respondió: "Creo que para quien no leyó El Eternauta por ahí es mejor ver la serie y después leer el cómic. Entonces no haces la comparación y es más fácil trasladar porque hay varios cambios en la serie. Quizás el más llamativo es el cambio de época, que a mí me pareció bárbaro, pero bueno, es muy opinable".

