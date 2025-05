Puro Humo: Negro en el Vaticano, gris en la Rosada, y a Ficha Limpia le faltó 1 voto

Live Blog Post

Igual que en la película, Italia quiere su Papa

Il Sole 24 Ore y el objetivo italiano de que el Papa católico vuelva a ser italiano:

«El Cónclave está formado por obispos que vienen de todo el mundo, no digo que el nuevo Papa sea italiano pero no hay que descartarlo». Así el cardenal Paolo Romeo, arzobispo emérito de Palermo, invitado de 'L'Intervista' de Rei Tv. «Ciertamente el Papa Francisco, que ha tenido tantos méritos, deja una Curia en sufrimiento no por problemas económicos sino porque en este momento no hay mucha armonía en su interior, incluso a nivel local del Vicariato de Roma - continúa - No será un Cónclave largo, sin embargo, después de la quinta o sexta votación se elegirá al nuevo Papa».