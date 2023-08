Conicet Santa Fe: Al cruce con Milei tras sus declaraciones

Entrando más en detalles, el director santafesino comentó que "Además , y no menos importante dentro del rol del CONICET, a lo largo de las décadas, es la formación de recursos humanos, altamente especializados y en todas las áreas del conocimiento científico. Prueba de ello son el reconocimiento internacional de nuestros científicos y científicas y el ranking internacional que ubica al Conicet en la primera posición como institución científica de América Latina".

image.png El presidente del Conicet Santa Fe, Carlos Piña, mencionó que "Privatizar el CONICET sería perder la posibilidad de una voz fundamental e independiente sobre las decisiones a tomar".

Resultados para justificar sus dichos

Piña enumeró algunos resultados para hacer referencia a la importancia del Consejo: Haber desarrollado una planta de agua pesada, fundamental para el desarrollo de la energía atómica; desarrollos en salud de temas locales como el Chagas que no es de interés de las potencias dominantes; desarrollos en tecnologías para producción de cannabis y control de los aceites producidos; está en etapa avanzada, el desarrollo de baterías de litio; participó en el descubrimiento, desarrollo y tecnologías de explotación de vaca muerta y otras áreas petrolíferas; diversas patentes, entre ellas en el Conicet Santa Fe la soja y trigo HB4 y desarrollos de inteligencia artificial para la salud.

En ese sentido manifestó que "Podríamos seguir por horas listando acciones concretas. Todos estos temas fortalecen el desarrollo del país y fortalecen nuestra soberanía. El camino que se plantea con el mensaje cerrar el Conicet primerizar la producción, concentrar los recursos en unas pocas manos y que el acceso a la ciencia y tecnología no esté accesible para la sociedad en su conjunto".

"Lo de Milei con su aspiración de cerrar el Conicet va en línea con los '90 cuando Cavallo nos mandó a lavar los platos", concluyó Piña.

El Ministro de Ciencia también se mostró molesto ante fuertes dichos

Para el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, las afirmaciones hechas por el candidato libertario demuestran "un conocimiento total del área" ya que, en 2020, el tercer sector productivo con más exportaciones del país fue la economía del conocimiento, con ingresos por 7.000 millones de dólares.

"Me gustaría saber en qué país del mundo se ha desarrollado, crecido y generado trabajo y soluciones para su gente sin el papel de la investigación. Articulamos inversión privada y pública para una Argentina más productiva y para que no haya que rezar que no haya sequía como único camino para tener dólares", dijo a modo de pregunta.

En su cuenta de Twitter, el ministro de Ciencia citó una frase del médico Bernardo Houssay, primer Premio Nobel argentino, en 1947, y presidente del Conicet: "Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFilmusDaniel%2Fstatus%2F1691800369645437414&partner=&hide_thread=false Frente a la intencion de cerrar el ministerio de @ciencia_ar y privatizar el @CONICETDialoga de un candidato a presidente es bueno recordar las palabras del primer Premio Nobel argentino y presidente del #CONICET, Bernardo Houssay



(Hilo) pic.twitter.com/IqyRD22pfw — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) August 16, 2023

Más contenido de Urgente24:

Disparada, retroceso y rebote: El dólar blue subió $40

No son 30.000, son 20.000 según Néstor Grindetti y Santilli

Chau Mercado Pago: El Banco Nación le hace competencia

El próximo estreno de Warner y DC ya considerado un fracaso

Las 2 nuevas funciones de WhatsApp que sorprenden a usuarios