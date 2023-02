"Con Taser no hay muertos": Repudio por crimen en Retiro

En otras palabras, el Gobierno Nacional le impide al gobierno de CABA importar las pistolas Taser. Los que tomaron la delantera sobre el debate fueron los usuarios en Twitter opinando sobre la necesidad de volver a recurrir a las Taser. Los argumentos los hubo de todo tipo.

image.png El asesino en el suelo, derrotado.

Las redes opinan: ¡Hacen falta Taser!

image.png

“Si el Gobierno no hubieran derogado la Resolución que implementaba las Taser, la Of. Salazar no hubiera portado un arma de fuego en el subte y no la hubieran matado. Murió cumpliendo su Deber al interceder en un altercado con personal del subte. La mataron con su propia arma.”

image.png

"URGENTE Aprueben uso de TASER !!! Por capricho del Gobierno los policías siguen muriendo a manos de delincuentes Mis condolencias a la familia de la oficial Analía Salazar de 35 años QEPD."

image.png

"Si la Policía de la Ciudad de Buenos Aires pudiera usar las Taser hoy no estaríamos lamentando la muerte en cumplimiento del deber de la oficial Maribel Salazar. Proteger a nuestras fuerzas de seguridad en su labor diaria es fundamental. Of Salazar QEPD. Mi abrazo a su familia"

image.png

"Seguiremos lamentando Policías muertos mientras la línea garantista del Gobierno impida el uso de las pistolas Taser. Un capricho ideológico que se lleva puesto vidas. Hoy le tocó a Analía Salazar de 35 años. QEPD..."

image.png

"Con las pistolas Taser esto no pasaba, pero la gauche-merluza de Palermo Trotsky opinó que eran instrumentos de tortura y el gobierno peruca bloqueó todo."

image.png

"Para que esto deje de ocurrir la burocracia gubernamental debe aprobar urgente la entrada de pistolas Taser. Nuestras fuerzas de seguridad no tienen por qué seguir desamparadas frente a violentos o delincuentes que son capaces hasta de matar. La negligencia política mata."

image.png

"Hoy dos niños perdieron a su madre, la policía Maribel Zalazar de 36 años fue baleada por un asesino, que le arrebató su propia arma reglamentaria, en la Estación de Retiro y le pegó dos tiros. Mientras el zurdaje objeta el uso de pistolas Taser, siguen muriendo Policías Q.E.P.D"

image.png

"Si hubiera tenido la pistola Taser no estaría muerta y si hubiera disparado primero presa. Basta de ideologías entupidas"

Y algo que resulta irónico

image.png

