Respecto a Wado de Pedro, Quintela dijo que "es un excelente compañero y se está moviendo. Tiene actitud de conversar y charlar. Los tiempos son cortos y falta para el posicionamiento de algunos compañeros. Hoy por hoy, Wado no se manifestó públicamente pero podría ir a una PASO y se está moviendo. No sé si Alberto quiere o no. No sería bueno que un ministro le compita al Presidente”.