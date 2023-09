Debido al susto, la familia decidió tirar el resto de la comida por precaución y relató que agradece que no hubieran sido uno de sus hijos quien comiera el asado.

Según su declaración, los chorizos eran de elaboración propia de la carnicería local “Pastoriza”. La familia ya hizo la denuncia ante Bromatología con el ticket, la bala y la mercadería como prueba para que se investigue la línea de producción de la carnicería.

“Nos tomaron los datos así que esperemos que se pueda solucionar este tema para que no le pase a nadie más. Por suerte que uno está siempre ahí atento, me tocó a mí que mastiqué y no lo tragué, pero casi me partió una muela también”

------

Más contenidos de Urgente24

Por trabajar en la planta de uranio contrajo cáncer, pero no condenan a INVAP

El Gobierno le negó fondos a la Corte y le complica el pago de salarios

"La foto actual es de un balotaje entre Milei y Massa"

Santa Fe decide: A dos días claves para otro round presidencial

Patricia Bullrich: Obsesión, carta y polémica con Ejército