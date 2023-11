La situación de la salud pública en la Argentina estuvo signada en los últimos tiempos por la falta de insumos médicos a raíz de los controles a las importaciones para evitar la pérdida de divisas. Si bien no mejoró el contexto y se demoran algunas prácticas, no se reportaron casos graves. Pero el sector público también atraviesa otra crisis: la de falta de personal. A raíz de eso, el Hospital Santojanni confirmó este jueves (16/11) que tuvo que cerrarse una sala de terapia intensiva que tenía 12 camas porque no hay médicos intensivistas.