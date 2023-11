Massa vs Milei, la batalla final que alumbrará una nueva época

Pero lo que más sorprendió no fue la estrategia de Massa sino las carencias de Milei. No supo anticiparlo y menos contrarrestarlo. Obsesionado con no estallar ante las cámaras de la TV, no logró interrogar a su contrincante.

Estamos mal por culpa de quienes gobernaron todos estos años pero, de repente, se instala el miedo a que venga alguien que no tiene experiencia en esas lides. Entonces, lo que antes fue un activo, ¿ahora deja de serlo?

Embed ESTALLARON en el acto de Milei en Ezeiza:



"MASSA BASURA, VOS SOS LA DICTADURA"@JMilei #LaLibertadAvanza #MileiPresidente pic.twitter.com/UsCAnfdKSP — Agarra la Pala (@agarra_pala) November 15, 2023

El Massismo

El corrimiento de Juntos por el Cambio de la pelea principal también obligó a sus actores principales, empezando por Mauricio Macri a tener que apoyar a Milei para evitar lo que las mesas políticas dan por hecho:

Si gana Massa, nace el massismo en su máxima expresión y con la intención de perdurar todo el tiempo que la Constitución se lo permita. Si gana Massa, nace el massismo en su máxima expresión y con la intención de perdurar todo el tiempo que la Constitución se lo permita.

Extraña cómo conocedores de la intimidad del ex intendente de Tigre suelen asegurar que si gana se queda 8 años o más, cuando fue el propio Massa quien pactó con Maria Eugenia Vidal ponerle limite a la reelección indefinida de los intendentes de la provincia de Buenos Aires.

¿O aquello habrá sido una maniobra para abrir los territorios al ingreso del Frente Renovador?

En cualquiera de los casos, llama la atención que algunos mencionen un supuesto proyecto de Massa Eterno, tal como en el pasado hubieron ilusiones de Néstor Eterno, Cristina Para Siempre, Macri For Ever... hasta Alberto llegó a soñar con la eternidad. No parece existir nada más efímero que esa ambición.

Antes, la elección debe jugarse. La información sobre la organizacion logística de La Libertad Avanza invita a pensar que les será complejo estructurar el control de la misma. Pero esto sucede por necedad propia antes que una conspiración ajena.

Arrancó esta semana con la advertencia de la Justicia Electoral de que había deficiencias en la provisión de boletas para distribuir vía Correo Argentinopara el inicio del acto comicial. La respuesta de los integrantes de La Libertad Avanza fue: “¿Para que vamos a mandar todas las boletas si se las roban en el camino? Mejor las reponemos con nuestros fiscales”.

¿Los tendrán? Ellos dicen que sí. La gente del PRO, que intenta complementar el esfuerzo de La Libertad Avanza, no estuvo de acuerdo. Su única objeción fue que estando el poder en juego, Milei no imprimiera las boletas equivalentes a 4 o 5 veces el total del padrón electoral....

Embed No me puedo contener (dije que hoy no tuiteaba mas) pero me resulta insoportable que Massa en TN no pare de tirar fruta, mostrando toda su ignorancia y cinismo en materia económica y los dos periodistas como si nada. Massa es todo lo que está mal y que la Argentina no necesita — Luis Secco (@luissecco) November 16, 2023

El GBA

Hay datos objetivos que dan cuenta de esa situación. En el Gran Buenos Aires, donde Massa tiene que obtener la mayor diferencia posible, empezó a darse un fenómeno intrigante. Los fiscales voluntarios que pudo nuclear La Libertad Avanza en las PASO y luego en la general, comenzaron a ser corridos por los enviados de Juntos por el Cambio, que quedó en 3er. lugar. Y con el adicional que vienen rentados.

Nobleza obliga: la Generación de Cristal tiene problemas con el mundo real. Caso Nº1: "Yo puedo ser voluntario desde las 8:00 hasta el mediodía pero después tengo un asado con amigos y me rajo". Caso Nº2: "Yo te puedo hacer el aguante a la tarde hasta que cierre la votación pero después viene gente a casa".

Quien ayuda a fiscalizar para un candidato tiene que ser lo suficientemente militante para quedarse hasta que se consuman las velas.

Muchos jovenes manifestaron su desazón. No se sabe si por el sacrificio exigido o por el desplazamiento que sufrieron.

En la nueva organización irrumpieron apellidos emblemáticos del Mundo Macri tal como el de Peña Brown. No se trata de Marcos, pero sí ligado al ex Jefe de Gabinete. Cuentan en distritos del 2do. Cordón que sus incursiones no fueron bienvenidas y espantó.

Sin embargo, ¿Quién se hizo responsable de las 1.200 mesas de la 5ta. Sección Electoral que habían quedado sin boletas de La Libertad Avanza? ¿A quién se le escapó el municipio de San Isidro, 1ra. Sección Electoral, que había quedado sin boletas y hubo que fletar un camión para abastecer porque la distribución oficial ya se había realizado?

Ir ciegas a la elección es un suicido político que ya fue advertido por militantes peronistas conocedores de estas faenas: “Si no fiscalizan, la elección es 70/30”.

Por supuesto que se debate si el aporte del macrismo fue beneficioso o no. Pero ¿quién pone el presupuesto indispensable? No se trata solamente de la vianda para el fiscal sino también, por ejemplo, de tener una planilla propia con el padrón que vota en la mesa.

Buscando evitar conflictos, Patricia Bullrich planteó la posibilidad del fraude -algo con lo que había especulado con impunidad Guillermo Ferraro luego de la 1ra. vuelta pero que no pudo fundamentar en la reunión con la empresa contratada INDRA cuando Guillermo Dietrich organizó una reunión informativa- con un objetivo de fondo: la sensación de una elección muy reñida que permitirá obtener un ganador cuando suceda el escrutinio definitivo.

El provisorio estará a cargo de la ya citada INDRA, a quienes los conspiranoicos de La Libertad Avanza relacionan con el PSOE español aunque trabajó sin dificultades con el PRO entre 2015 y 2019. Mucha susceptibilidad que sólo habla de inexperiencia, según la Cámara Nacional Electoral. De pronto, la elección argentina provoca interés en insospechadas latitudes. Toda la centroizquierda latinoamericana, al igual que la española, han 'redescubierto' a Massa, quien ruega que no llegue un mensaje de Nicolas Maduro.

Embed Pico de 4 puntos para @SergioMassa en @adosvoces_tn liderando las noticias pic.twitter.com/rxirYvGuem — Rating Político (@rating_politico) November 16, 2023

Los apoyos

Cuando se asevera que la provincia de Buenos Aires define la elección, es una cuestión netamente objetiva basada en los números. Tanto en 2019 como ahora en 2023, el peronismo obtuvo la diferencia sustancial para conservar o recuperar el poder. Ya pasó el 22/10 cuando Massa, aún habiendo bajado sustancialmente la cosecha de votos que tuvo Alberto Fernández 4 años antes, fue en el Gran Buenos Aires donde obtuvo la distancia sobre Javier Milei.

De allí que se torne fundamental el control con la fiscalización correspondiente donde, en un territorio promedio, se requieren no menos de 1.500 fiscales para estar en todas las mesas. Los fiscalizadores son ejércitos que el PJ tiene garantizado en todas las comunas mientras que Javier Milei necesita consolidar. El propio Mauricio Macri se encargó de levantar el teléfono y pedirle a los intendentes y referentes de su espacio que le presten colaboración a La Libertad Avanza.

Será eso y no mucho más. Y no todos con el mismo entusiasmo. De los nuevos alcaldes que ganaron en el GBA, Ramón Lanús, quien asumirá en San Isidro el 10/12 hizo publico su apoyo. El joven alcalde electo desfiló días atrás junto a sus pares de San Miguel, Jaime Méndez; y Manuel Passaglia, de San Nicolas.

En San Isidro, Lanús intenta construir un eje para tallar en la interna bonaerense del PRO. Habrá que ver cuál es el rumbo que toman otros alcaldes que sobrevivieron como Diego Valenzuela (Tres de Febrero) o Soledad Martinez (Vicente Lopez). El conurbano se quedó famélico de representación territorial de JXC. El peronismo quedó consolidado y ya discute el reparto del poder para lo que viene.

Embed “Javier Milei si ganamos el Domingo te voy a ordeñar toda la leche y te entrego La Colita”@Clariiquinn_ envía Mensaje Motivacional con motivo de las votaciones del Domingo pic.twitter.com/ye3qnVxRKY — ELO PODCAST (@elopodcast_) November 16, 2023

Marbella

Si bien Axel Kicillof milita por el triunfo de Massa, a los fines personales no seria la mejor noticia. El gobernador tiene un solo mandato por delante y con Massa Presidente se dificultaría salir hacia arriba. Incluso mostrarse como el. referente mas importante en el territorio. Por ahora, el acuerdo Massa-Kicillof funciona, incluso para aislar a La Cámpora, pero tiene destino de colisión si triunfa Unión por la Patria.

En las mesas bonaerenses dan cuenta de la insistencia de Martin Insaurralde de conservar su cuota de poder con la liga de intendentes que le respondían antes del estallido del escándalo en Marbella. El otro tema candente en la justicia que es el reparto de tarjetas de debito en la Legislatura no es limitante para que se discutan quién sucederá a Federico Otermín como presidente de la Legislatura bonaerense. Sergio Massa buscará imponer a Ruben Eslaiman, actual vicepresidente de la Cámara Baja y de los hombres que mas confianza tiene depositada el quizá próximo Presidente. Se desatará una puja muy fuerte por el manejo de un caja millonaria que, ya fue demostrado, funciona con creces para los gastos de la política. Y seguirá funcionado, a pesar del 19/11.