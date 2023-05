El secuestro del segundo teléfono celular de la asesora legislativa ocurrió este miércoles (10/5) por la noche.

La causa está bajo secreto de sumario tras la ampliación de declaración testimonial de Bohdziewicz, donde relató cómo junto a Gómez Monaco habían ido en noviembre a una oficina que atribuyó a la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, donde habrían sido manipulados sus celulares.

El secuestro del segundo celular se debe a que el viernes pasado Bohdziewicz se presentó en los tribunales de Comodoro Py y relató que Gómez Mónaco tenía otro celular que no había entregado a la Justicia.

A raíz de eso, Rívolo pidió el secuestro de ese aparato como parte de un conjunto de medidas de prueba que justificaron que se dispusiera el secreto del sumario, que rige desde el lunes pasado.

Si bien las asesoras de Milman negaron que el diputado hubiera pronunciado la polémica frase “cuando la maten voy a estar en la Costa”, la manipulación de los celulares genera sospechas.

"Preocupación"

"Va pasando el tiempo y más o menos el 10 de noviembre del año pasado, me llama Carolina (Gómez Mónaco). A todo esto, ella tiene dos líneas, una que no está a su nombre. Me llama desde ese celular y me dice de reunirnos pasado el mediodía, que íbamos a un local de Tienda de Café sobre la avenida Scalabrini Ortiz, a dos cuadras pasando Santa Fe. Nos juntamos y me empieza a preocupar diciéndome que los medios, en todo lo que era la parte mediática, estaban avanzando. Me transmite preocupación", sostuvo Bohdziewicz en una declaración que reprodujo la agencia estatal de noticias Télam.

“Me comenta que había hablado con Jerry (por Gerardo Milman), que para ese momento estaba desaparecido, y Carolina decía que se ponga las pilas que nos dé un respaldo que con el Mundial (de fútbol 2022 de Qatar) no se calmaba nada, y me comenta que Milman le dijo que había hablado con Patricia (Bullrich) y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares, porque era probable que se filtrara nuestra información. No para borrar algo puntualmente", agregó al declarar en la causa.

“De ahí nos fuimos a Avenida de Mayo 953, oficina de Patricia Bullrich, si no me equivoco. Llegamos ahí, no había nadie, solo estaba Milman con el perito, cuyo nombre no recuerdo, pero era morocho, grandote, de unos 60 años aproximadamente, vestido de civil, no recuerdo si estaba con bastón. No había nadie más. Estando ahí, en ese momento, nos enteramos por Milman, no sé si abogados o qué, que habían pedido el secuestro de nuestros celulares. Nunca dijo quién le informó", relató.

Sobre los teléfonos de Gómez Monaco, Bohdziewicz sostuvo que en aquella reunión "deciden que Carolina se vaya a comprar un celular nuevo (…) con la línea que presentó (ante la justicia). Decía que iba a decir que no conocía la contraseña de iCloud, entonces se hacía una nueva y ese fue el celular que entregó", reveló.

Otras lecturas de Urgente24:

Magistrados de todo el país respaldaron a la CSJN

La corrupción legal de la familia Biden

Gerardo Morales al Presidente: "Que se dedique a gobernar"

El FdT es un cocodrilo y Massa lo sabe: Advertencia y pedido