Cecilia Moreau 'chicaneó' a Macri: "Me sorprende lo que está trabajando"

Y agregó: "Me parece que lo que le pasó a Macri es que primero él siempre tiene la necesidad de criticar al otro para que no se hable de que la situación que tiene hoy la Argentina es en gran parte por responsabilidad suya, que nos dejó la deuda más grande de la historia argentina y la deuda más grande que otorgó el FMI. El endeudamiento no fue inocuo".