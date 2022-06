Boleta Única: Entre chicanas, la oposición busca aprobar el proyecto

Live Blog Post

"Que el Presidente no sea conservador"

Tras defender el proyecto de Boleta Única de Papel, la diputada de Evolución Radical, Carla Carrizo, cerró su discurso con un mensaje al presidente Alberto Fernández.

"Sin el apoyo de ellos avanzamos en una modalidad que mejora, que transparenta y penaliza el negocio del partido propio", remarcó Carrizo.

Y cerró: "Esperemos, entonces, que no sea conservador el Senado, que lo apoye. Pero sobretodo, que no sea conservador el Presidente y que no lo vete, que se anime a innovar, que no le tenga miedo al pueblo, a la demanda y a la expresión popular".