Bebé argentino es rehén de Hamas y Alberto clama por la libertad

Israel es un país chico y la mayoría de la población se ha visto afectada de forma directa con el ataque terrorista y con lo que vino después... Hemos tenido que refugiarnos casi todos los días desde el 7 de octubre, casi siempre varias veces por día. Los que viven en el sur de Tel Aviv más que los que vivimos en la zona de la Embajada en Herzliya

image.png

En el marco de este contexto de guerra, unos 1.300 argentinos ya solicitaron ser repatriados a Buenos Aires y el gobierno de Alberto Fernández clamó por su inmediación a la ONU, tal como reveló Urgente 24. El canciller argentino Santiago Cafiero conversó este jueves con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, "para la liberación de los rehenes argentinos en Gaza".

Alberto Fernández utilizó este viernes su cuenta de Twitter/X para oficializar el arribo del cuarto vuelo de Aerolíneas Argentinas con los 247 repatriados en el marco del operativo Regreso Seguro. Este operativo se lleva a cabo de forma conjunta con Cancillería, el Ministerio de Defensa y Aerolíneas Argentinas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falferdez%2Fstatus%2F1717872156321657005%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1717872156321657005%7Ctwgr%5E367281f523aea57deed5f33732e525b8585c29ae%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telam.com.ar%2Fnotas%2F202310%2F644617-alberto-fernandez-liberacion-rehenes-argentinos-gaza.html&partner=&hide_thread=false Estando al lado de las familias de las víctimas y haciendo todos nuestros esfuerzos para colaborar a poner fin a tanto dolor, ratificamos, nuevamente, la condena al accionar terrorista de Hamás y reiteramos la exigencia de inmediata liberación de los rehenes argentinos. pic.twitter.com/6wcxSoA0Nr — Alberto Fernández (@alferdez) October 27, 2023

El presidente argentino pidió nuevamente este viernes "la exigencia de inmediata liberación de los rehenes argentinos" de Franja de Gaza en medio del conflicto Hamás-Israel y otra vez condenó "el accionar terrorista de Hamas".

Oficialmente comenzó una guerra mundial tras el atentado terrorista y los rehenes tomados por Hamás del Estado Judío —el cual se erigió en el 48 en tierras palestinas—. Este grupo yihadista palestino estaría respaldado financieramente por la potencia nuclear Irán, el petrolero Qatar y otras milicias islamistas como ISIS (Siria) y la Yihad Islámica que son ‘fuego amigo’: es por ello que Israel ya bombardeó al sur del Líbano y a dos aeropuertos sirios.

Hamás confirmó este viernes (20/10) la liberación de dos estadounidenses, Natalie y Judith Raanan, que son madre e hija, y dos ancianas durante este lunes, con la Cruz Roja como nexo de traspaso hacia el paso fronterizo Rafah, gracias a la intermediación de Qatar.

Hamás asegura que tienen a unos 200 rehenes en Gaza y que otros 50 estarían en mano de otros grupos terroristas involucrados, que off the record podrían ser la Hezbolla (Líbano) y la Yihad Islámica, que lanzaron misiles durante la emboscada terrestre del 7 de octubre. Sobrevivientes a las masacres en las kibutz escucharon a los terroristas hablar en persa, dialecto de Irán, lo que acredita la hipótesis.

Hace dos días, Hamás publicó un video de la secuestrada Maya Shem, la joven franco-israelí raptada que aparece con un brazo vendado. Allí asegura que la “están tratando bien” y pide su “inmediata liberación” sumida en una expresión inocultable de miedo.

Según info oficial, entre los rehenes hay 16 argentinos raptados, 17 tailandeses, 10 ciudadanos estadounidenses 8 alemanes, 7 británicos, 4 portugueses, dos italianos, como de otras nacionalidades. La israelí chilena Dafna Garcovich y su esposo español fueron tomadod de rehén.

Un video divulgado por los propios terroristas, muestra a otra secuestrada, la israeli Shiri Bibas (con familiares argentinos), sosteniendo a sus bebes pelirrojos mientras todos son secuestrados. Yarden, Ariel y Kfir Bibas fueron secuestrados en el kibutz del sur de Israel.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpetteruspanus%2Fstatus%2F1711319302412914976%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1711319302412914976%7Ctwgr%5E393eeb6ffefffa03d1053cb54f39d155ff4f7ae9%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fmesa-shabat-vacia-y-liberadas-2-rehenes-hamas-n562334&partner=&hide_thread=false En video som viser hvordan terroristene kidnappet Shiri Bibas og hennes to barn, Ariel (4) og Kfir (9 mnd) fra Kibbutzen Nir Oz. pic.twitter.com/ahStyPvjhc — Petter Krogstad (@petteruspanus) October 9, 2023

Shiri, maestra jardinera, fue filmada sosteniendo a Ariel, de 3 años, y a Kfir, de 9 meses, rodeados por militantes de Hamas.

La Organización Sionista Argentina (OSA) difundió un video con fotos y nombres de las personas argentinas asesinadas y secuestradas.

Clara Marman (63);

Gabriela Leimberg (59);

Luis Har (70);

Ron Sherman (19); sobrino del cantante León Gieco

Ofelia Feler de Roitman (77);

Karina Engelbert (50);

José Luis Silberman (67);

Iair Horn (45);

Lior Rudaeff (61)

Eitan Horn (37). image.png

Del mismo modo, los israelitas Doron, Raz y Aviv Asher fueron secuestrados también en una kibutz cerca de la frontera con Gaza. El padre de familia se enteró al ver un video en redes: su esposa y sus hijas, de 5 y 3 años, estaban en un camión con otros.

image.png

Ante esta situación, el premier israeli Benjamin Natanyahu nombró al general retirado Gal Hirsch como coordinador de Israel para los rehenes. Mientras tanto, mediadores qataries intentan negociar la libertad de mujeres y niños secuestrados, a cambio de la liberación de 36 mujeres y niños palestinos de las cárceles de Israel.

No es un dato menor que Arabia Saudita (aliado de USA y dialogista con Israel) rompió relaciones diplomáticas con Qatar al que acusó de supuestamente financiar al terrorismo: se especula que Doha off the record ha enviado un dineral a Gaza con la excusa de ayudar a operar la única planta de energía palestina y para razones humanitarias.

Es más, los cabecillas de Hamas, Hezbolláh y la Hermandad Musulmana viven como exiliados políticos en el lujo de Doha, aunque Qatar también tiene buena relación con el Occidente porque contiene la base militar yankee más importante de USA. Ahora bien, el gobierno de Qatar tuvo un papel clave en la mediación entre estadounidenses y los talibanes, hecho que culminó con el retiro de tropas de Afganistán en el 2021, además de que materializó hace un mes el canje de presos entre Estados Unidos e Irán, que fue un poco polémico.

Porque para los republicanos de USA, Joe Biden cayó en la trampa y financió "sin querer" a Hamás con ese reciente canje de reos con Irán a cambio de descongelarle más de US$ 6.000 millones del régimen iraní, tal como contó Urgente 24.

Cabe destacar que la masacre de Hamás en Israel del pasado 7 de octubre no sólo se escindiría de la cuestión territorial que reclama Palestina -desde la creación del novato Estado Judío en el 48-, sino que quiebra la posible normalización de las relaciones bilaterales entre Arabia Saudita e Israel -que off the record ya estaban en diálogo-.

También el gobierno de Recep Tayyip Erdogan está negociando con Hamás la liberación de extranjeros, civiles y niños, según lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores turco. Estados Unidos suministró parte de su personal de Inteligencia y una tropa de elite para alguna operación de rescate, según Reuters.

Hemos empezado a hablar, en particular con el ala política de Hamás (ministro de Exterior de Turquía)

image.png

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) con tanques están rodeando este viernes el perímetro del enclave palestino, que está siendo bombardeado desde hace días -como contraofensiva por el ataque terrorista-. Se espera una inminente incursión terrestre de Israel en Gaza que podría desencadenar como respuesta el involucramiento de más actores, como Irán y del Líbano.

Es que, tal como reveló Urgente 24, hay un bloque de países árabes que han sido acusados de 'pro terrorismo': Líbano, Siria e Irán. Hace un tiempo, el expresidente del primero Michaul Aoun (quien renunció en el 2022) abiertamente lanzó que su ejército no es "suficientemente fuerte como para combatir a Israel" y por ello precisan "la necesidad de la existencia de Hamás".

En cuanto a Siria, el mandatario Bashar Al Assad necesitaba recaudar fondos ante los bloqueos de USA y para financiar su guerra interna, por lo que habría empezado a traficar captagón (droga análoga al fentanilo) junto con la milicia aliada libanesa Hezbollah, según lo informó Urgente 24.

Asimismo, el mandatario sirio y aliado de Putin reinició en el 2022 sus relaciones con Hamás, condonándolos de haber apoyado la agitación social para derrocarlo, y hace un mes visitó China para plasmar una "asociación estratégica".

