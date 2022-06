Se trata del vuelo de la aeronave matrícula venezolana YV3531 ­Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur­, que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En el Boeing viajaban 14 tripulantes venezolanos y 5 iraníes.

El vuelo llegó a la Argentina el 06/06 desde México y aterrizó en Córdoba. Más tarde fue a Buenos Aires. El 08/06 el avión intentó volar a Uruguay pero le denegaron el aterrizaje, y tras volar en círculos sobre el Río de La Plata volvió a Ezeiza.

El avión tiene bandera venezolana. La empresa Emtrasur, con sede en Caracas, lo registró como parte de su flota el 23/01 pasado. Pero antes, durante 15 años, el Boeing 747 operó para la compañía iraní Mahan Air. Según el gobierno de USA, Mahan Air sería un brazo operativo de la fuerza Quds, a la que consideran un grupo terrorista.

“Se informó que la aeronave había sido operada por una compañía aérea relacionada con esta organización militar de Irán. Los miembros y las empresas de la fuerza Quds fueron marcadas como terroristas por el departamento del tesoro de los Estados Unidos en octubre de 2007″, explicó Fernández y dijo que ninguno de los tripulantes tenía alerta roja ni prohibición para ingresar al país.

Fernández evitó sacar conjeturas sobre su presencia en el país y mencionó que la tripulación "no está impedida" de salir del país, que se les brindó un "permiso provisorio" para que puedan tomar las horas de descanso que le corresponden a cualquier tripulación aeronáutica.

"No se fueron por falta de combustible. Las empresas de acá no le quieren cargar por una posible sanción de USA. Pero no quieren dejar el avión", agregó.

No obstante, el juez Federico Villena ordenó la retención de los pasaportes de los tripulantes iraníes "por el término de 72 horas" y a la policía aeroportuaria "que informe sobre cualquier movimiento" del avión Boeing 747.

"Sí le tomamos huellas a los cinco iraníes. Ahora hay una presentación de un grupo de legisladores de la oposición y había documentación de la propia empresa que fue salvada", dijo el ministro. "Hay denuncias de organismos internacionales advirtiendo sobre una posible relación con el terrorismo. También se presentó la DAIA como querellante. Será el magistrado el que defina", complementó.

Consultado por Perfil sobre cómo pudo ingresar la aeronave y si tenía consecuencias para el país, el ministro de Seguridad volvió a remarcar que "no había nada que nos mostrara que no tenía que ingresar".

"Pero una vez que ingresó hay muchos cruces que se hacen y encontramos la punta para comenzar la investigación pertinente. No hubo nada que se haya obviado. Se revisó todo y ningún tripulante tenía una alerta", dijo.

Fernández habló de que se encontraron con “algún tipo de complicaciones en cuanto a los papeles porque según la propia documentación que presentó al arribo hablaban de una cantidad de tripulación que es mucho mayor que la que realmente vino”. “En términos de revisiones hasta ahora son todas positivas sin complicaciones”, agregó.

