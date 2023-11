Atención La Libertad Avanza: Chubut no puede pagar aguinaldos

"Massa hizo una medida de campaña inconsulta, con la plata de las provincias", fustigó Torres en declaraciones a Radio Rivadavia. Y consultado sobre si la merma de fondos igual le permitiría afrontar los medio aguinaldos, fue tajante: "En estas condiciones, no".

massa bandera.jpg Ignacio Torres está pidiendo a Nación una compensación por la eliminación de la 4ta. Categoría de Ganancias que dispuso Sergio Massa. ¿Y por qué Nación debería compensar a Chubut?

La realidad

El siguiente texto es un fragmento del editorial político dominical del diario Jornada, de Trelew (Chubut):

"(...) El escenario nacional es tan dinámico que obliga a sacar los ojos de la transición en Chubut. A pesar de algunos tironeos, sobre todo en la Legislatura por el tema de los nombramientos de última hora, la relación entre el gobierno saliente y el entrante fue bastante más civilizada de lo que se presagiaba. Inclusive, la tirantez inicial entre Ignacio Torres y Mariano Arcioni dio paso a gestos coincidentes, como la nota que le enviaron en conjunto hace pocos días a Alberto Fernández para que el todavía presidente firme un decreto que compense las pérdidas de ingresos coparticipables de Chubut tras la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias y la devolución del IVA. Un buen gesto político de ambos que seguramente terminará en la papelera de reciclaje de la computadora del amo de Dylan (que a diferencia de Conan, todavía sigue ladrando).

La necesidad de Torres de construir poder antes de su asunción el próximo sábado 9 de diciembre, lo obligó a echar mano a muchos peronistas para integrar su Gabinete. Inclusive, hay más peronistas que del PRO. Y hasta una libertaria, como la excomisaria Laura Mirantes, ya lo acompañó esta semana en algunas gestiones en Buenos Aires, confirmando con hechos que se va a sumar a algún lugar importante del futuro gobierno. Sabiendo que habrá otros tres libertarios ocupando bancas en la Legislatura, el “operativo seducción” no se hizo esperar.

Torres viene surfeando con astucia la incomodidad que le significó a él y a otros 9 gobernadores que todavía llevan el sello de Juntos por el Cambio, quedar afuera con su candidata antes del balotaje.

El chubutense apuesta fuerte al “músculo” –según sus propias palabras- que significarán esas 10 gobernaciones y tener un buen número de legisladores en las 2 cámaras para negociar gobernabilidad con Milei. Ven lejana la amenaza libertaria de acabar con la coparticipación, pero temen por los aportes discrecionales que siempre han ayudado a equilibrar las delicadas cuentas provinciales. Y también por el fin de la obra pública, que por ahora parece no ser negociable. Sin obras para mostrar, a cualquier gobernador se le hará difícil gestionar pensando en otro mandato. El chubutense apuesta fuerte al “músculo” –según sus propias palabras- que significarán esas 10 gobernaciones y tener un buen número de legisladores en las 2 cámaras para negociar gobernabilidad con Milei. Ven lejana la amenaza libertaria de acabar con la coparticipación, pero temen por los aportes discrecionales que siempre han ayudado a equilibrar las delicadas cuentas provinciales. Y también por el fin de la obra pública, que por ahora parece no ser negociable. Sin obras para mostrar, a cualquier gobernador se le hará difícil gestionar pensando en otro mandato.

A Torres y al resto de los gobernadores de JxC también los puede condicionar el peso que finalmente termine teniendo Macri en la gestión del libertario. Una cosa es ser un aliado crítico del Milei –como pretenden ellos- y otra muy distinta, ser una simple herramienta al servicio de los intereses de Mauricio, como siempre exige el calabrés.

Tremenda disyuntiva."

Juntos por el Cambio

Ya que estamos con Torres, también habló con CNN Radio, y así lo reflejó el diario El Chubut:

"Torres dialogó con CNN Radio y enfatizó el papel crucial de la Liga de Gobernadores: "Es poner un manto de sensatez, parar la pelota y ocupar el lugar en el que nos puso la gente. Nosotros no lo hacemos para abrazar a Milei y cogobernar, sino en defensa del sistema republicano y en defensa de las instituciones".

Adelantando acciones futuras, destacó que "la fuerza que tiene hoy el frente para acompañar y brindar gobernabilidad en esta primera etapa, la tenemos también para frenar cualquier medida que consideremos que no es buena para el país o que atenta contra los intereses de nuestra provincia".

Por esa razón, hizo hincapié en que la decisión tomada por la coalición era la correcta al asumir un rol institucional para garantizar la gobernabilidad. Sin embargo, aclaró que esto no implica que vayan a participar en una situación de cogobierno ni que pretendan formar un gran interbloque. "Nuestros legisladores trabajarán en línea con los intereses de una mesa de gobernadores que representa a millones de argentinos. La reconfiguración de poder en Juntos por el Cambio es positiva desde una perspectiva generacional y federal. Buscamos consolidar un bloque en el Congreso que está en camino de ampliarse".

En este sentido, se diferenció de "algunas manifestaciones públicas de dirigentes que están en salida" y que siguen "con esta campaña del miedo". Y agregó: "Todo gobierno entrante debe tener su tiempo para conformar su gabinete y que haya una agenda de desarrollo real".

Refiriéndose a Juntos por el Cambio, remarcó: "Esta configuración de la conducción de JxC no va más. No habrá más una mesa donde actores que no tienen un concejal, que no ganaron una elección, pero que abrazan un sello satélite o que alquilan cada dos años, tengan el mismo voto o la voz de un Maxi Pullaro o un Rogelio Frigerio".

"Este frente va a seguir, no tengo dudas. Se va a consolidar y va a crecer. Se perdió una elección nacional y si seguimos con la misma conducción y la misma idea sería un gran error", afirmó Torres, delineando el rumbo del partido en la próxima etapa."

