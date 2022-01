ATE desecha el teletrabajo y pide 'apretar' a Edenor/Edesur

"Para nosotros fue realmente algo que no se corresponde con lo que se está viviendo. No sé cuánto podés ahorrar de energía sacando a los laburantes de los organismos públicos y mandándolos a sus casas. Tenés 340 mil empleados públicos en todo el país y vas a tener 340 mil personas trabajando en sus casas, usando ventiladores y computadoras", sostuvo Catalano este viernes (14/1) en declaraciones a AM 750.