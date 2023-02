En declaraciones radiales que reprodujo la agencia NA, el funcionario definió al proceso de juicio político que se está llevando adelante como "una bocanada de oxígeno, de aire fresco a cómo es el funcionamiento del Poder Judicial".

Desprestigio

"No sé qué pasará (con la asistencia de los jueces de la Corte a la apertura de sesiones ordinarias). Me gustaría que piensen en ir a la Comisión de Juicio Político para explicarle a los argentinos por qué el Poder Judicial tiene este nivel de desprestigio", insistió.

Por otra parte, Rossi habló también sobre la interna en el Frente de Todos y remarcó que "no es un jardín de rosas, pero tampoco se está en un clima de tensión permanente".

Con las elecciones presidenciales como gran evento para este año, el jefe de Gabinete indicó que hacer una primaria entre los aspirante del Frente de Todos "es una alternativa".

Candidatos y “buenas noticias”

"Los procesos políticos son dinámicos y cuando no aparece un candidato natural que sintetice absolutamente todas las expectativas del espacio político, que aparezcan compañeros tan valiosos como Juan Grabois o Daniel Scioli con ganas de protagonizar a mí me parece que es una buena noticia", expresó Rossi sobre la aparición de varios precandidatos en el oficialismo.

Pero advirtió que "falta mucho todavía para el cierre de listas, así que habrá que ver cómo se termina configurando este escenario político".

En esa línea, Rossi criticó a los que señalan que Alberto Fernández no debe presentarse a buscar la reelección: "En el Frente de Todos nadie tiene poder de veto sobre el otro. No está bueno que alguien le diga a otro `vos no podés ser candidato´".

Por último, sobre la figura de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el ministro coordinador aseguró: "Lo lógico y razonable, antes que ir a decirle a Cristina lo que tiene que hacer o lo que queremos que haga, es ir y escucharla y que ella nos diga qué es lo que ve y su rol dentro del espacio político".

