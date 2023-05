Live Blog Post

El acta de la denuncia por abuso

Durante el escándalo que provocaron los jugadores del seleccionado irakí, ocurrió un abuso contra una de las empleadas del hotel donde se hospedan. Ante esto, se abrió un acta con detalles de lo pasó.

El acta dice:

Comisario General Julio Carlocchia, Superintendencia de Cuerpos SID.-

Por medio de la presente me dirijo al Señor Superintendente a fin de llevar a su conocimiento que en la fecha, siendo las 21.20 horas, recibí llamado telefónico del Señor Director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Tangir, quien me informa que el efectivo policial Teniente Primero Pedro Willemoes, quien oficia de enlace de seguridad (TSLO) con la Delegación Seleccionado Sub 20 de Fútbol de Irak en el marco del Campeonato Mundial de Fútbol FIFA Sub 20 Argentina 2023, en el Hotel Dazzler sito en calle 54 entre 13 y 14, tenía novedades importantes para comunicarnos.

(...) se entrevistó con una mujer joven, que trabaja en el restaurante en el último piso del hotel, y que esta le había comentado, que en la fecha integrantes de la Delegación de Irak, le habían tocado una parte íntima de su cuerpo, y que al proponerle judicializar la situación, respondió que no iba a realizar ningún tipo de denuncia penal, negándose a su vez a brindar sus datos filiatorios, y para posteriormente retirarse del Hotel.

(...) dijo que algunos de ellos deambulaban por los pasillos y han llegado a la recepción en ropa interior, han activado de manera adrede el sistema de alarma de incendios, y otras conductas poco habituales y nunca vistas en el Hotel.

(...) Se presenta en el edificio el Señor Gerente de AFA y Responsable de la Organización del Mundial Sub 20 por el Comité Organizador Local Damián Dupiellet, tras entrevista con el suscrito, solicita un informe completo de todo lo que fue comentado en ese momento.